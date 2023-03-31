Windows'a reklam geliyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:39

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:39

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un sahip olduğu Windows işletim sistemine yeni bir özellik getireceğini açıkladı. Windows 11'lerde yer alacak olan özellik ile birlikte artık "Başlat" menüsünde reklam bildirimleri yer alacak.

Uzun süredir test edilen özellik KB5023778 güncellemesi ile birlikte Windows 11'lere geldi. Microsoft, yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ilerleyen zamanlarda kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştireceğini belirtti.

Şimdilik Windows'un yeni reklam sisteminde sadece OneDrive depolama hizmetinin reklamı gösteriliyor. İlerleyen dönemlerde reklam çeşitliliğinin artacağı düşünülüyor.