Windows'a reklam geliyor

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows'un sahibi Microsoft artık reklam göstereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:39
Windows'a reklam geliyor
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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un sahip olduğu Windows işletim sistemine yeni bir özellik getireceğini açıkladı. Windows 11'lerde yer alacak olan özellik ile birlikte artık "Başlat" menüsünde reklam bildirimleri yer alacak. 

Uzun süredir test edilen özellik KB5023778 güncellemesi ile birlikte Windows 11'lere geldi. Microsoft, yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ilerleyen zamanlarda kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştireceğini belirtti. 

Şimdilik Windows'un yeni reklam sisteminde sadece OneDrive depolama hizmetinin reklamı gösteriliyor. İlerleyen dönemlerde reklam çeşitliliğinin artacağı düşünülüyor. 


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