Windows'da büyük güvenlik açığı

Geçen günlerde Google akıllı telefonlarında ve Windows işletim sistemlerinde bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Eski yazılım mühendisi Chris Blume tarafından keşfedilen açık “aCropalypse” olarak adlandırılmıştı. Güvenlik açığı cihazlarda bulunan “Ekran Görüntüsü” aracından kaynaklanıyordu. Bu aracı kullanarak belirli bir bölgenin ekran görüntüsünü aldığınızda diğer bölümler de görülebiliyordu. Bundan dolayı da kullanıcıların özel bilgileri başkaları tarafından görülebiliyordu.