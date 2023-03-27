Windows'da büyük güvenlik açığı

Microsoft’un sahip olduğu işletim sistemi Windows bilgisayarlarda yer alan “Ekran Görüntüsü” aracında güvenlik açığı tespit edilmişti. Aynı zamanda Google telefonlarını etkileyen açık ile ilgili Microsoft kullanıcıları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:05
Windows'da büyük güvenlik açığı
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Geçen günlerde Google akıllı telefonlarında ve Windows işletim sistemlerinde bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Eski yazılım mühendisi Chris Blume tarafından keşfedilen açık “aCropalypse” olarak adlandırılmıştı. Güvenlik açığı cihazlarda bulunan “Ekran Görüntüsü” aracından kaynaklanıyordu. Bu aracı kullanarak belirli bir bölgenin ekran görüntüsünü aldığınızda diğer bölümler de görülebiliyordu. Bundan dolayı da kullanıcıların özel bilgileri başkaları tarafından görülebiliyordu.  

MICROSOFT’TAN KULLANICILARA UYARI 

Microsoft, Windows PC’ye sahip kullanıcılarına özel yeni bir güvenlik yaması sundu. Firma, bu yamayı kullanıcıların en acil şekilde bilgisayarlarına yapmalarını istedi.  

WINDOWS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR? 

Microsoft’un yeni yayınladığı güvenlik güncellemesini yapmak için ilk önce bilgisayarınızın arama bölümüne “Windows Update” yazılması gerekiyor. Daha sonra acılan pencerede yer alan güncellemeler de “Şimdi Yükle” seçeneğine tıklayarak yapılmalı. Güncellemelerin indirilmesinden sonra bilgisayarın kapatılıp açılması yeterli oluyor.  


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