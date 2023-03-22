Microsoft Activision Blizzard davasını kazandı
ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek için itiraz davası açmıştı. Microsoft açılan davayı kazandı. Ancak konuya dair Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta açılan davalar sürüyor.
Microsoft, Call of Duty gibi büyük oyunların yapımcısı olan Activision-Blizzard’ı devralmak için 69 milyar dolarlık satın alma teklifi sunmuştu. Bu teklifin ardından Federal Ticaret Komisyonu (FTC) bu satın alımın rekabet kanununa aykırı olduğunu iddia ederek, itiraz davası açmıştı. Uzun zamandır devam eden davayı Microsoft kazandı.
Davacıların "yapılan satın alma işleminin rekabeti engelleyeceği" yönündeki iddialar üzerine açtığı davada, ABD Bölge Yargıcı Jacqueline Corley tarafından “iddialardan yoksun olduğuna” karar verildi.
Yargıç kararında “Davacıların birleşmenin, daha yüksek fiyatlara, daha az yeniliğe, daha az tüketici seçimine, üretmin azalmasına ve diğer potansiyel rekabete aykırı etkilerere neden olabileceğine dair genel iddiaları yetersizdir” dedi. Davacıların yasak zorunlulukları yerine getirmesi için 20 gün zaman tanındı.
MICROSOFT’UN İŞİ HENÜZ BİTMEDİ
Şimdiye kadarki en büyük oyun endüstrisi anlaşmasına yönelik davalar sadece ABD’de bitti. Bu davanın sonucunda alınan karar düzenleyici zorunluluğu etkilemiyor. Microsoft sadece satın alımın “video oyunu rekabetine zarar vereceği” iddialarını kazandı.
Ayrıca Microsoft’un konu ile ilgili Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta davaları devam ediyor. Aynı zamanda FTC tarafından bir kanıt duruşması ağustos ayı başlarında düzenlenecek. Microsoft tarafından henüz dava ile ilgili bir açıklama gelmedi.
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