Microsoft Activision Blizzard davasını kazandı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:43

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:34

Microsoft, Call of Duty gibi büyük oyunların yapımcısı olan Activision-Blizzard’ı devralmak için 69 milyar dolarlık satın alma teklifi sunmuştu. Bu teklifin ardından Federal Ticaret Komisyonu (FTC) bu satın alımın rekabet kanununa aykırı olduğunu iddia ederek, itiraz davası açmıştı. Uzun zamandır devam eden davayı Microsoft kazandı.

Davacıların "yapılan satın alma işleminin rekabeti engelleyeceği" yönündeki iddialar üzerine açtığı davada, ABD Bölge Yargıcı Jacqueline Corley tarafından “iddialardan yoksun olduğuna” karar verildi. Yargıç kararında “Davacıların birleşmenin, daha yüksek fiyatlara, daha az yeniliğe, daha az tüketici seçimine, üretmin azalmasına ve diğer potansiyel rekabete aykırı etkilerere neden olabileceğine dair genel iddiaları yetersizdir” dedi. Davacıların yasak zorunlulukları yerine getirmesi için 20 gün zaman tanındı.

MICROSOFT’UN İŞİ HENÜZ BİTMEDİ