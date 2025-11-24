Cumhuriyet Gazetesi Logo
X'te kullanıcı hesaplarına konum bilgisi ve diğer bilgiler eklendi

X'te kullanıcı hesaplarına konum bilgisi ve diğer bilgiler eklendi

24.11.2025 18:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
X'te kullanıcı hesaplarına konum bilgisi ve diğer bilgiler eklendi

X platformuna yeni bir özellik geldi. Artık kullanıcı profillerine girildiğinde 'Hakkında' bölümünden hesap ayrıntılarına ve bazı bilgilere ulaşılabiliyor.

X sosyal medya platformuna bir süre önce yeni bir özellik geleceği ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların profilleri hakkında daha fazla bilgi vereceği belirtilen bu özellik artık kullanımda.

Özellik kullanıma sunulduğu andan itibaren bazı hesaplarla ilgili tartışmalar da başladı. 

Hakkında adı verilen bu yeni ekleme kişilerin hesaplarına girildiğinde, hangi yılda platforma dahil olduğu, hangi ülkeden bu hesabın oluşturulduğu ve hangi ülkenin uygulama mağazasından indirildiği gibi ayrıntıları veriyor. Bu da sahte hesapların foyasını ortaya çıkarttı. 

Bazı hesaplar İngilizce paylaşımlar yapmasına rağmen Türkiye'deki App Store'dan indirilmiş ve daha önce Türkiye'de yaşamadığına dair paylaşımlar yapmış. Bazıları ise Türkçe paylaşımlar yapmalarına ve Türkiye'de yaşadıklarını söylemelerine rağmen farklı ülkelerden uygulamayı kullanmış.

Hatta kırmızı bültenle aranan ve X hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kişinin konumu da açıkça görülüyor. 

İlgili Konular: #sosyal medya #hesap #X platformu

İlgili Haberler

Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfedildi
Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfedildi ABD'deki California Üniversitesinden araştırmacılar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde yeni bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti.
Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı
Çin'de bir şirketin ürettiği insansı robot yürüyüş rekoru kırdı İnsansı robot, 106,2 kilometre kesintisiz yol katederek insansı makine yürüyüş rekorunu kırdı.
Google, yapay zekayı eğitmek için e-postaları kullanmadığını açıkladı
Google, yapay zekayı eğitmek için e-postaları kullanmadığını açıkladı İnternette Google'ın yapay zekasını eğitmek için kullanıcıların e-postalarını kullandığına yönelik bir iddia ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Google'dan yalanlama geldi.