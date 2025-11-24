X'te kullanıcı hesaplarına konum bilgisi ve diğer bilgiler eklendi

X sosyal medya platformuna bir süre önce yeni bir özellik geleceği ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların profilleri hakkında daha fazla bilgi vereceği belirtilen bu özellik artık kullanımda.

Özellik kullanıma sunulduğu andan itibaren bazı hesaplarla ilgili tartışmalar da başladı.

Hakkında adı verilen bu yeni ekleme kişilerin hesaplarına girildiğinde, hangi yılda platforma dahil olduğu, hangi ülkeden bu hesabın oluşturulduğu ve hangi ülkenin uygulama mağazasından indirildiği gibi ayrıntıları veriyor. Bu da sahte hesapların foyasını ortaya çıkarttı.

Bazı hesaplar İngilizce paylaşımlar yapmasına rağmen Türkiye'deki App Store'dan indirilmiş ve daha önce Türkiye'de yaşamadığına dair paylaşımlar yapmış. Bazıları ise Türkçe paylaşımlar yapmalarına ve Türkiye'de yaşadıklarını söylemelerine rağmen farklı ülkelerden uygulamayı kullanmış.

Hatta kırmızı bültenle aranan ve X hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kişinin konumu da açıkça görülüyor.