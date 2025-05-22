Xbox’a özel çıkan Hellblade II PlayStation'a geliyor

Xbox'a özel olarak çıkış yapan aksiyon ve korku oyunu Senua's Saga: Hellblade II bu yaz PlayStation 5'e geliyor. Geçen yıl Xbox Series X ve S olmak üzere PC'ye çıkan oyun PS5'e de geliyor. Oyunun PS5'e gelmesi ise Microsoft'un kendi oyunlarını diğer platformlarına genişletme çabasının bir sonucu. Çünkü bu strateji kapsamında epeyce Xbox oyunu, PS5 başta olmak üzere diğer platformlara getiriliyor.

XBOX OYUNLARI ARTIK BAŞKA PLATFORMLARDA DA YER ALACAK

Ninja Theory tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu Hellblade: Senua's Sacrifice 2017 yılında PS4'e özel olarak çıkmıştı. Çıktıktan 1 yıl sonra ise Xbox One'a getirilmişti. Serinin ikinci oyunu ise ilk olarak Xbox platformu için çıkış yaptı.

İskandinav mitoslarıyla donatılan oyun, 10. yüzyıl İzlanda'sında geçiyor ve Savaşçı Senua'nın Hel diyarından dönüşünün ardından memleketi Orkney'de halkına kayıplar veren Vikingli akıncılardan intikamını almak için yola çıkmasını konu alıyor. Oyun serinin ilk oyunun hikaye olarak devamına odaklanıyor.