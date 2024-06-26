Xbox Game Pass'e EA Sports FC 24 dahil oldu

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu EA Sports FC 24, çok kısa bir süre önce Xbox Game Pass'e dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:55
Xbox Game Pass'e EA Sports FC 24 dahil oldu
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Xbox Game Pass'e yeni eklenen EA Sports FC 24'e Euro 2024 turnuva modu da geldi. Oyun, PC ve konsolda Game Pass kapsamında oynanabiliyor. EA Sports FC 2024'te lisanslı takımlar ve oyuncula bulunuyor. Bunun yanı sıra lisanslı turnuvalara katılmak da mümkün. Oyunun klasik modlarının dışında bir de EURO 2024 de oyuna eklendi.

XBOX GAME PASS'E EA SPORTS FC 24 EKLENDİ

Oyunu oynamak için Game Pass abonesi olmak gerekiyor. Game Pass üyeliği ise Türkiye'de güncel rakamlara göre aylık 159 TL. 

EA Sports FC 24, Steam'de 69,99 dolara, Epic Games'te ise 2 bin 99,99 TL. 


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