Steam'de en çok beklenen oyunlar belli oldu
Steam'de oyunculara dair pek çok veri yer alıyor. Bunlardan biri de Steam'deki oyunseverlerin en çok beklediği oyunlara yönelik oluyor.
Steam'de en çok beklenen oyunlar platformda yer alan istek listesine ekleme ile hesaplanıyor. Oyuncular, istek listesine eklediği her oyun ile aslında 'en çok beklenen oyunlar listesini' otomatik güncellemiş oluyor.
STEAM'DE EN ÇOK BEKLENEN OYUNLAR HANGİLERİ?
SteamDB ile pek çok Steam istatistiği karşımıza sunuluyor. Gerçek verilerle çoğunlukla örtüşen bu listeleri görüntülemenize olanak tanıyan platforma göre en çok beklenen oyun Black Myth: Wukong oldu. Onun ardından Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve The First Descendant yer alıyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
Black Myth: Wukong
Hollow Knight: Silksong
Frostpunk 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
The First Descendant
ARK 2
Once Human
Monster Hunter Wilds
Warhammer 40,000: Space Marine 2 (this is a Russian game)
Unrecord
Blight: Survival
Dune: Awakening
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Light No Fire
Arena Breakout: Infinite
ELDEN RING Shadow of the Erdtree
Tiny Glade – III quarter
Slay the Spire 2
Marvel Rivals
Rooted
Path of Exile 2
SILENT HILL 2
Sid Meier’s Civilization VII
DRAGON BALL: Sparking! ZERO
Kingmakers
Steam'de en çok takip edilen oyunlar ise şu şekilde:
Black Myth: Wukong
Hollow Knight: Silksong
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
The First Descendan
Operation Lovecraft: Fallen Doll
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
KARLSON
Frostpunk 2
ARK 2
Paralives
Unrecord
Arena Breakout: Infinite
Once Human
Dune: Awakening
Blight: Survival
Light No Fire
Warhammer 40,000: Space Marine 2 (this is a Russian game)
Rooted
Monster Hunter Wilds
Falling Frontier
BLUE PROTOCOL
DELTARUNE
DRAGON BALL: Sparking! ZERO
The Last Night
Tiny Glade – III quarter
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