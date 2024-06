Steam'de en çok beklenen oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:42

Steam'de en çok beklenen oyunlar platformda yer alan istek listesine ekleme ile hesaplanıyor. Oyuncular, istek listesine eklediği her oyun ile aslında 'en çok beklenen oyunlar listesini' otomatik güncellemiş oluyor.

STEAM'DE EN ÇOK BEKLENEN OYUNLAR HANGİLERİ?

SteamDB ile pek çok Steam istatistiği karşımıza sunuluyor. Gerçek verilerle çoğunlukla örtüşen bu listeleri görüntülemenize olanak tanıyan platforma göre en çok beklenen oyun Black Myth: Wukong oldu. Onun ardından Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve The First Descendant yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde;

Black Myth: Wukong

Hollow Knight: Silksong

Frostpunk 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

The First Descendant

ARK 2

Once Human

Monster Hunter Wilds

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (this is a Russian game)

Unrecord

Blight: Survival

Dune: Awakening

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Light No Fire

Arena Breakout: Infinite

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

Tiny Glade – III quarter

Slay the Spire 2

Marvel Rivals

Rooted

Path of Exile 2

SILENT HILL 2

Sid Meier’s Civilization VII

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Kingmakers

Steam'de en çok takip edilen oyunlar ise şu şekilde:

Black Myth: Wukong

Hollow Knight: Silksong

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

The First Descendan

Operation Lovecraft: Fallen Doll

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

KARLSON

Frostpunk 2

ARK 2

Paralives

Unrecord

Arena Breakout: Infinite

Once Human

Dune: Awakening

Blight: Survival

Light No Fire

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (this is a Russian game)

Rooted

Monster Hunter Wilds

Falling Frontier

BLUE PROTOCOL

DELTARUNE

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

The Last Night

Tiny Glade – III quarter