Microsoft, yeni Xbox Series X ve S versiyonlarını duyurdu
Microsoft'un Xbox etkinliğinde yaptığı duyurulardan biri de Xbox Series X ve S versiyonları için oldu. Şirket 3 yeni Xbox Series tanıtacak.
Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X ve S için yeni versiyonlar gelecek. Toplamda 3 yeni Series X/S konsolu çıkartılacak. Bu cihazlar, dijital ve bayaz renkli olacak. Xbox Series X, 2 TB depolama alanına sahip olan versiyon ise Galaxy Black rengiyle çıkıyor. Tamamen dijital olacak Xbox Series X ve S modellerine ek olarak özel bir versiyon da var. Bu Special Edition Xbox Series X hem 2 TB olacak.
XBOX SERİES X VE S MODELLERİ DUYURULDU
Xbox Series X 1 TB SSD'ye sahip olan cihaz 450 dolarlık fiyata sahipken, 1 TB SSD'ye sahip Series S 350 dolara satılacak. Özel versiyon siyah renkli Xbox Series X ise 2 TB SSD'ye sahip olacak ve 600 dolardan satılacak.
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