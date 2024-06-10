Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar
Xbox canlı yayınla Games Showcase 2024'ü düzenledi. Bu etkinlikte oyunlar duyuruldu ve bazı oyunlar için fragmanlar da paylaşıldı.
Xbox Games Showcase 2024 Türkiye saatiyle 20.00'de yapıldı. Merakla beklenen oyunları duyuran Microsoft, Assassin's Creed Shadows ve Diablo IV Vessel of Hatred gibi oyunların fragmanlarını da gösterdi. Onlarca oyun duyurulan etkinlik milyonlarca kişinin izlediği bir canlı yayınla YouTube'da yer aldı.
XBOX GAMES SHOWCASE 2024 KAPSAMINDA HANGİ OYUNLAR DUYURULDU?
- Call of Duty: Black Ops 6
- Doom: The Dark Ages
- State of Decay 3
- Dragon Age: The Veilguard
- Starfield: The Shattered Space
- Fallout 76
- South of Midnight
- Clair Obscur: Expedition 33
- Perfect Dark
- World of Warcraft: The War Within
- Age of Mythology: Retold
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Diablo 4
- Fable
- Sea of Thieves
- Indiana Jones and the Great Circle
- Fragpunk
- Winter Burrow
- Mixtape
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Life is Strange: Double Exposure
- Mecha Break
- Stalker 2: Heart of Chornobyl
- Wuchang: Fallen Feathers Revealed
- Avowed
- Gears of War: E-Day
Assassin's Creed Shadows
Starfield: Shattered Space
Life is Strange: Double Exposure
Fable
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