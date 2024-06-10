Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:14

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:16

Xbox Games Showcase 2024 Türkiye saatiyle 20.00'de yapıldı. Merakla beklenen oyunları duyuran Microsoft, Assassin's Creed Shadows ve Diablo IV Vessel of Hatred gibi oyunların fragmanlarını da gösterdi. Onlarca oyun duyurulan etkinlik milyonlarca kişinin izlediği bir canlı yayınla YouTube'da yer aldı.

XBOX GAMES SHOWCASE 2024 KAPSAMINDA HANGİ OYUNLAR DUYURULDU?

Call of Duty: Black Ops 6 Doom: The Dark Ages State of Decay 3 Dragon Age: The Veilguard Starfield: The Shattered Space Fallout 76 South of Midnight Clair Obscur: Expedition 33 Perfect Dark World of Warcraft: The War Within Age of Mythology: Retold Flintlock: The Siege of Dawn Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Diablo 4 Fable Sea of Thieves Indiana Jones and the Great Circle Fragpunk Winter Burrow Mixtape Microsoft Flight Simulator 2024 Assassin's Creed Shadows Atomfall Life is Strange: Double Exposure Mecha Break Stalker 2: Heart of Chornobyl Wuchang: Fallen Feathers Revealed Avowed Gears of War: E-Day

Assassin's Creed Shadows

Starfield: Shattered Space

Life is Strange: Double Exposure

Fable