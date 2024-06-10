Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar

Xbox canlı yayınla Games Showcase 2024'ü düzenledi. Bu etkinlikte oyunlar duyuruldu ve bazı oyunlar için fragmanlar da paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:14
Xbox Games Showcase 2024'te duyurulan tüm oyunlar
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Xbox Games Showcase 2024 Türkiye saatiyle 20.00'de yapıldı. Merakla beklenen oyunları duyuran Microsoft, Assassin's Creed Shadows ve Diablo IV Vessel of Hatred gibi oyunların fragmanlarını da gösterdi. Onlarca oyun duyurulan etkinlik milyonlarca kişinin izlediği bir canlı yayınla YouTube'da yer aldı. 

XBOX GAMES SHOWCASE 2024 KAPSAMINDA HANGİ OYUNLAR DUYURULDU?

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. Doom: The Dark Ages
  3. State of Decay 3
  4. Dragon Age: The Veilguard
  5. Starfield: The Shattered Space
  6. Fallout 76
  7. South of Midnight
  8. Clair Obscur: Expedition 33
  9. Perfect Dark
  10. World of Warcraft: The War Within
  11. Age of Mythology: Retold
  12. Flintlock: The Siege of Dawn
  13. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  14. Diablo 4
  15. Fable
  16. Sea of Thieves
  17. Indiana Jones and the Great Circle
  18. Fragpunk
  19. Winter Burrow
  20. Mixtape
  21. Microsoft Flight Simulator 2024
  22. Assassin's Creed Shadows
  23. Atomfall
  24. Life is Strange: Double Exposure
  25. Mecha Break
  26. Stalker 2: Heart of Chornobyl
  27. Wuchang: Fallen Feathers Revealed
  28. Avowed
  29. Gears of War: E-Day

Assassin's Creed Shadows 

Starfield: Shattered Space

Life is Strange: Double Exposure

 

Fable


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