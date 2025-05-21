Xbox oyunlarında yüzde 90'a varan indirim

Microsoft, Xbox için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. The Witcher 3: Wild Hunt bu kapsamda yaklaşık 310 TL'den 31 TL'ye kadar düştü. Buna ek olarak Battlefield 4 Premium olan sürüm de 352,50 TL'den 17,62 TL'ye kadar indi. Bunun dışında da popüler oyunlarda da indirim bulunuyor.
XBOX'TA YENİ İNDİRİM HAFTASI
İndirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde:
|Oyunun adı
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Witcher 3: Wild Hunt
|309,99 TL
|30,99 TL (yüzde 90)
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|319,60 TL (yüzde 60)
|Battlefield 1
|352,50 TL
|17,62 TL (yüzde 95)
|Star Wars Battlefront II
|137,50 TL
|41,25 TL (yüzde 70)
|Battlefield 4 Premium Sürüm
|352,50 TL
|17,62 TL (yüzde 95)
|Need for Speed Heat Deluxe Sürüm
|539 TL
|53,90 TL (yüzde 90)
|Anno 1800
|575 TL
|86,25 TL (yüzde 85)
|Skate 3
|90 TL
|18 TL (yüzde 80)
|Mass Effect Legendary Edition
|2.599,99 TL
|259,99 TL (yüzde 90)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.899,99 TL
|724,99 TL (yüzde 75)