Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xbox oyunlarında yüzde 90'a varan indirim

Xbox oyunlarında yüzde 90'a varan indirim

21.05.2025 18:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Xbox oyunlarında yüzde 90'a varan indirim

Xbox, Game Pass ile yüzlerce oyuna tek fiyat üzerinden erişim imkanı sunuyor. Buna ek olarak uygulamanın mağazasında indirimler olabiliyor.

Microsoft, Xbox için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. The Witcher 3: Wild Hunt bu kapsamda yaklaşık 310 TL'den 31 TL'ye kadar düştü. Buna ek olarak Battlefield 4 Premium olan sürüm de 352,50 TL'den 17,62 TL'ye kadar indi. Bunun dışında da popüler oyunlarda da indirim bulunuyor.

XBOX'TA YENİ İNDİRİM HAFTASI

İndirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde:

Oyunun adıNormalde fiyatıİndirimli fiyatı
The Witcher 3: Wild Hunt309,99 TL30,99 TL (yüzde 90)
Cyberpunk 2077799 TL319,60 TL (yüzde 60)
Battlefield 1 352,50 TL17,62 TL (yüzde 95)
Star Wars Battlefront II137,50 TL41,25 TL (yüzde 70)
Battlefield 4 Premium Sürüm352,50 TL17,62 TL (yüzde 95)
Need for Speed Heat Deluxe Sürüm539 TL53,90 TL (yüzde 90)
Anno 1800 575 TL86,25 TL (yüzde 85)
Skate 3 90 TL18 TL (yüzde 80)
Mass Effect Legendary Edition2.599,99 TL259,99 TL (yüzde 90)
Star Wars Jedi: Survivor 2.899,99 TL724,99 TL (yüzde 75)
İlgili Konular: #Xbox Game Pass #Xbox #Microsoft Xbox