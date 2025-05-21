Xbox oyunlarında yüzde 90'a varan indirim

Microsoft, Xbox için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. The Witcher 3: Wild Hunt bu kapsamda yaklaşık 310 TL'den 31 TL'ye kadar düştü. Buna ek olarak Battlefield 4 Premium olan sürüm de 352,50 TL'den 17,62 TL'ye kadar indi. Bunun dışında da popüler oyunlarda da indirim bulunuyor.

XBOX'TA YENİ İNDİRİM HAFTASI

İndirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde: