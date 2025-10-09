Microsoft, Game Pass zammını bazı ülkelerde erteledi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 12:58:00
Haber Merkezi
Microsoft, Xbox Game Pass aboneliklerine zam yapma kararı almıştı. Yüzde 65'e varacak olan bu zam tepki ile karşılanmıştı.

Microsoft, Xbox Game Pass aboneliklerine zam yapma kararı almıştı. Tepki çeken yüksek zam kararı sonrası şirket bazı ülkelerde zammı erteledi. Yani Xbox Game Pass Ultimate zamları Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerde ertelendi. 

Bu listelenen ülkelerde yaşayan kullanıcılar hizmeti bir süre daha mevcut ödedikleri fiyattan devam ettirebilecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ise yeni abonelik satın almak istediklerinde zamlı fiyattan ödeme yapması gerekecek. 

XBOX GAME PASS HER ÜLKEDE AYNI ORANDA ZAMLANMIYOR

Bazı abonelere gönderilen e-postada, “Şu anda, bu artışlar yalnızca yeni satın alımları etkileyecek ve otomatik yenileme planına sahip olduğunuz sürece, ikamet ettiğiniz pazardaki mevcut aboneliğinizi etkilemeyecektir” bilgisi yer aldı.

Xbox iletişim ekibi başkanı Kari Perez de konu hakkında kafa karışıklarının önüne geçen bir açıklama yaptı:

Game Pass ile ilgili son güncellememiz değişmedi. Belirli ülkelerdeki mevcut aboneler, yerel düzenlemelere uygun olarak şimdilik eski fiyatlar üzerinden yenileme yapabilecek. Bu ülkelerde fiyat düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce önceden bilgilendirme yapılacak

Microsoft kısa bir süre önce Game Pass Ultimate aboneliği fiyatlarının yeni kullanıcılar için 1 Ekim itibarıyla artacağını mevcut abonelerin ise yeni fiyata 4 Kasım'dan sonra ulaşacağını duyurmuştu.

