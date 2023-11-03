X'e dönüşen Twitter için 'benzerlerini göster' özelliği
X için yeni bir yapay zeka destekli özellik ortaya çıktı. Burada 'see similar post' yani benzerlerini göster özelliği bizleri karşılıyor.
Adından sıklıkla söz edilen sosyal medya platformu X, yapay zeka destekli yeni bir özelliğe kavuşuyor. Direkt Elon Musk tarafından paylaşılan özellik kullanıcılara tıkladıkları bir paylaşıma benzer şekildeki paylaşımları gösteriyor.
Bu buton şu anda test aşamasında olsa da yakında herkesin kullanımına açılacak.
X'TEKİ BENZERLERİNİ GÖSTER ÖZELLİĞİ NASIL İŞLEYECEK?
Kullanıcılar bu butona bastığı zaman, yapay zeka destekli bir algoritma çalışacak ve kişilerin karşısına ana gönderidekine benzer içerikler sıralanacak.
AI-based “See similar” posts feature is rolling out now— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023
Belirli konularda araştırma yapan kişilerin ve özellikle gazetecilerin işine yarayacak bu özellik, temelde kullanıcıları daha fazla uygulamada tutmak için geliştirildi.
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