X'e dönüşen Twitter için 'benzerlerini göster' özelliği

Adından sıklıkla söz edilen sosyal medya platformu X, yapay zeka destekli yeni bir özelliğe kavuşuyor. Direkt Elon Musk tarafından paylaşılan özellik kullanıcılara tıkladıkları bir paylaşıma benzer şekildeki paylaşımları gösteriyor.

Bu buton şu anda test aşamasında olsa da yakında herkesin kullanımına açılacak.

Kullanıcılar bu butona bastığı zaman, yapay zeka destekli bir algoritma çalışacak ve kişilerin karşısına ana gönderidekine benzer içerikler sıralanacak.

AI-based “See similar” posts feature is rolling out now