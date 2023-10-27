Twitter'a (X) sesli ve görüntülü sohbet geldi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:30

Sosyal medya platformu olarak daha önce Twitter olarak bilinen X, sesli ve görüntülü aramaları kullanıma sunuyor.

Platformun ayarlarında yeni bir "Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir" geçişi de bulunuyor. Bu geçiş, özelliği açmanıza ve hangi kullanıcıların size bu tür aramalar yapabileceğinizi seçmenize olanak tanıyor. Bu, yalnızca adres defterinizdeki kişilerden, takip ettiğiniz kişilerden, doğrulanmış kullanıcılardan veya her üçünden gelen sesli ve görüntülü aramalara izin verme seçenekleri içerir. Sonrasında, başka bir kullanıcıyla doğrudan mesajlaşma penceresi açarak, ekranın sağ üst köşesindeki telefon simgesini seçerek ve sesli veya görüntülü aramayı başlatabilirsiniz.

X platformunda Elon Musk'ın yayınladığı bir gönderide, sesli ve görüntülü aramaların kullanıma sunulduğu doğrulandı ve bu özelliğin "erken bir sürümü" olduğunu belirtildi. Musk, platformun "her şey uygulaması" haline getirilme hedeflerinin bir parçası olarak uzun zamandır sesli ve görüntülü aramaları platforma eklemeyi düşündüklerini ima etmişti. Musk, bu özelliğin iOS, Android, Mac ve PC'de "telefon numarası gerekmeden" kullanılabileceğini belirtti.

X platformundaki sesli ve görüntülü aramaların ne kadar yaygınlaşacağı veya Premium olmayan kullanıcıların kullanıp kullanamayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.