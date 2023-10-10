X için gönderilerin altındaki spamlara yönelik yeni adım

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:31

Güncelleme: 10.10.2023 - 13:31

Twitter'ın X dönüşümü kapsamında Elon Musk, spamlara yönelik çalışmalar yapacağını zaten söylemişti. Konu hakkında X'te binlerce 'spam hesap' kapatılmıştı. Şimdi ise gönderilerin altında yer alan spam paylaşımlarının önüne geçiliyor.

X'TE KULLANICILARIN SPAMLARLA KARŞILAŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Yeni atılan adımda kullancılar gönderi yanıtlarını seçebilecek. Burada istenirse, herkes yanıtlayabilir, sadece onaylı hesaplar yanıtlayabilir, sadece takip ettiğiniz hesaplar yanıtlayabilir ya da sadece bu gönderide @ işareti ile etiketlenen yanıtlayabilir gibi seçenekler yer alıyor.

This should help a lot with spam bots https://t.co/OYgsYD6QUz — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

Burada yalnızca premium kullanıcılar için gelmeyen ve 'yalnızca hesabı onaylanmış kişiler yanıtlayabilir' seçeneği rahatsız edici kişilerden korunmayı sağlayabilir.

Öte yandan bu özellik kötü amaçla da kullanılabilir. Bir hesap yanlış bilgi yaymak isterse bu 'yanıt kısıtlama' özelliğini açabilir ve hiçkimsenin yorum yapmasına izin vermeyebilir. Bu da yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olabilir.