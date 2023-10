X için gönderilerin altındaki spamlara yönelik yeni adım

Twitter'ın X dönüşümü kapsamında Elon Musk, spamlara yönelik çalışmalar yapacağını zaten söylemişti. Konu hakkında X'te binlerce 'spam hesap' kapatılmıştı. Şimdi ise gönderilerin altında yer alan spam paylaşımlarının önüne geçiliyor.

Yeni atılan adımda kullancılar gönderi yanıtlarını seçebilecek. Burada istenirse, herkes yanıtlayabilir, sadece onaylı hesaplar yanıtlayabilir, sadece takip ettiğiniz hesaplar yanıtlayabilir ya da sadece bu gönderide @ işareti ile etiketlenen yanıtlayabilir gibi seçenekler yer alıyor.

This should help a lot with spam bots https://t.co/OYgsYD6QUz