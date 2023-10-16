Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:54

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:54

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi telefon modelleri Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerini geçen haftalarda tanıttı. Telefonların tanıtılması ile birlikte birçok insan modellerin özelliklerini merak etmeye başladı. Peki Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun özellikleri nedir?

XİAOMİ 13T ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Xiaomi 13T 26 Eylül 2023 tarihinde tanıttıldı. 5G teknolojisini destekleyen cihazın ağırlığı ise 200 gram. Çift SIM özelliği bulunan akıllı telefonun 1220x2712 piksel çözünürlüğünde 144Hz, AMOLED ve 6.67 inç büyüklüğünde Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan bir ekranı bulunuyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile kutudan çıkan Xiaomi 13T gücünü MediaTek Dimensity 8200 Ultra'dan alıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise Mali-G610 MC6 bulunuyor. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen akıllı telefonun ön tarafında 20 Megapiksel f/2.2 diyafram aralığına sahip bir kamerası mevcut.

Cihazın arka tarafında ise 50 Megapiksel f/1.9 geniş, 50 Megapiksel f/1.9 tele ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 4K 30 FPS video kaydı alabilen Xiaomi 13T'nin bataryasında ise 5000 mAh kapasiteli 67W hızlı şarj desteğine sahip bir pil tercih edilmiş.

XİAOMİ 13T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Xiaomi 13T Pro'da ise yine 5G teknolojisi desteklenmiş. Cihazın aynı 13T'de olduğu gibi 200g ağırlığı bulunuyor ve ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazın 6.67 inç büyüklüğünde, 1220x2712 piksel çözünürlüğünde, 144Hz hızında AMOLED bir ekranı bulunuyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile gelen cihaz MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında ise Immortalis-G715 MC11 tercih edilmiş.

Xiaomi 13T Pro'nun arka tarafında 50 Megapiksel f/1.9 diyafram aralığında geniş, 50 Megapiksel f/1.9 diyafram aralığında tele ve 12 Megapiksel f/2.2 diyafram aralığında ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kameralar aynı zamanda Leica lens'e sahip.

Cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera mevcut. Arka kameralar 8K 24 FPS video kayıt yapabilirken ön taraf ise 1080P 30FPS kayıt seçeneği mevcut. Xiaomi 13T Pro'nun 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı 16 GB RAM olmak üzere üç adet seçeneği bulunuyor. Pil tarafında ise akıllı telefonda 5000 mAh kapasiteli 120W hızlı şarj özelliği bulunan ve 19 dakikada yüzde 100 şarj olabilen bir batarya tercih edilmiş.

XİAOMİ 13T VE XİAOMİ 13T PRO'NUN FİYATI NEDİR?

Xiaomi 13T'nin Türkiye'de sadece 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı versiyonu bulunuyor. Bu model 25 bin 999 TL'den satılıyor.

Xiaomi 13T Pro'nun ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı versiyonu Türkiye'de satılıyor. Bu versiyon 33 bin 599 TL'den satılıyor.



