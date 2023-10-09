Xiaomi 14 ile yeni bir dönem başlayacak

Xiaomi için yeni bir iddia gündeme geldi. Xiaomi 14 serisi ile MIUI arayüz isimlendirmesini bırakıp MiOS'a geçebilir. İşte konunun detayları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:27
Xiaomi 14 ile yeni bir dönem başlayacak
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Akıllı telefon üreticisi Xiaomi için yeni bir dönemin başlayacağının sinyalleri verildi. Xiaomi yıllardır MIUI arayüzü isimlendirmesini kullanmayı tercih ediyor ve güncellemeler yayınlıyor. Ancak söylentilere göre Xiaomi 14 serisiyle MIUI artık MiOS olarak adlandırılmaya başlanacak.

XIAOMI KULLANICILARI İÇİN YENİ DÖNEM

Xiaomi'nin bir süredir MIUI 14 ile gelen şikayetleri değerlendirdiği ve yeni arayüz tercihinde bu şikayetleri ortadan kaldırması bekleniyor. 

Daha önce de firmalardan sızdırdığı haberlerle gündeme gelen Digital Chat Station'a göre, MIUI 14 şirketin son sürümü olacak. Nasıl bir adlandırmayla geleceği bilinmiyor olsa da bazı tahminler MiOS ile geleceğini aktarıyor. 

Hatta MiOS'un eski modeller için de geleceği tahmin ediliyor. 


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