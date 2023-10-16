Xiaomi'den ilginç ürün; anlık çeviri yapan dijital kalem

Xiaomi farklı ihtiyaçlara yönelik dijital ürünler geliştirmeye ve onları tanıtmaya devam ediyor. MIJIA Dictionary Pen de tam bunun bir ürünü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:26
Xiaomi'den ilginç ürün; anlık çeviri yapan dijital kalem
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Farklı ihtiyaçlara seslenen pek çok ürüne imza atan Xiaomi, bu sefer de lazer destekli tarayıcıya sahip ve kağıt üzerindeki metinleri tarayarak anlık olarak çeviri yapmayı sağlayan dijital kalemini tanıttı. Burada yer alan kamera sayesinde de fotoğrafları bile algılıyor.

ANLIK ÇEVİRİ DE YAPABİLEN DİJİTAL KALEM

Xiaomi'nin MIJIA Dictionary Pen adını verdiği bu cihaz, sadece kağıt üzerindeki paragrafları çevirmeye olanak sağlamıyor aynı zamanda fotoğrafları da çeviriyor.

Sesli tercümenin de yer aldığı djital üründe şu anda İngilizce, Rusça, Çince, Almanca ve Japonca gibi diller destekleniyor. 

Bu djital üründe aynı zamanda minik bir ekran da bulunuyor. Buradan uygulamalara ulaşmak mümkün oluyor. Söylendiği kadarıyla 96 dolarlık bir fiyata sahip olan cihazla İngilizce ve Çince metinler yüzde 99 oranında başarıyla çevriliyor.


Xiaomi MIJIA Dictionary Pen MIJIA Dictionary Pen çeviri yapabilen dijital kalem

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