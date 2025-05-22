Xiaomi akıllı telefon işlemcisi Xring O1'i tanıttı

Teknoloji şirketleri dışa bağımlılıklarını bitirmek adına kendi donanımlarını geliştirmeye başladı. Bunlardan en sonuncusu ise Xiaomi oldu. Bir süredir kendi işlemcisini geliştirdiğine yönelik haberler sızdırılıyordu. Bu haberlerin gerçek olduğu yapılan resmi tanıtımla kanıtlanmış oldu. XIAOMI'NİN İLK AKILLI TELEFON İŞLEMCİSİNİ TANITTI

Xiaomi Xring O1 adını verdiği akıllı telefon işlemcisiyle sektöre giriş yaptı.

Xring O1, 3nm süreciyle 1x Cortex-X925 (3.2GHz), 3x Cortex-A725 (2.6GHz) ve 4x Cortex-A520 (2.0GHz) ile donatıldı. AnTuTu'da yapılan test sonuçlarına göreyse Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Gen 2'sinden daha iyi bir sonuç vermiş.

Reuters'ın aktardığına göre Xiaomi Xring O1 için seri üretime de başladı.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun tarafından Weibo hesabından yapılan açıklamada, bu çipten güç alacak ilk iki telefonun Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra olacak.



