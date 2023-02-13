Xiaomi, OnePlus ve dahası kişisel verileri çaldığı iddia edildi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:43

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:45

Akıllı telefon şirketlerine yönelik yıllardır süren iddialar bulunuyor. Pek çok şirket özellikle kişisel verilerin kullanıcılardan habersiz alınması ve depolanması noktasında davalar geçiriyor. Çin merkezli şirketler de bir süredir bu konuda mimli. Sicili çok da iyi olmayan ABD'nin birkaç yıl önce başlattığı Çin merkezli şirketler ambargosu işe yaramış ve Huawei'in özellikle ABD'de varlığı önemli ölçüde azalmıştı.

ÖNCEDEN YÜKLÜ GELEN UYGULAMALAR ENDİŞE VERECEK ORANDA 'VERİ' DEPOLUYOR

Bunun akabinde Çin merkezli şirketler hedef olmuş ve peş peşe ambargolar gelmişti. Ortaya yeni atılan iddiaların odağında bu sefer Huawei dışında şirketler yer alıyor: Xiaomi, OnePlus, Oppo ve Realme gibi akıllı telefon üreticileri, kişisel verileri çalmasıyla tekrar gündeme geldi.

Cornell Üniversitesindeki araştırmacıların hazırladığı bir çalışmaya göre Çin'in en fazla Android telefon ülke konumunda olduğu ve kullanıcılara karşı da bu noktada sorumlu ancak bu sorumluluk hakkıyla yerinde getirilmiyor. Özel bir kombinasyon kullanarak Çin'deki en popüler markaların Android telefonlara önceden yüklenmiş sistem uygulamaları inceleyen araştırmacılar, söz konusu sistemlerin endişe verici sayıda üçüncü taraf uygulamalara 'veri' sağladığına ulaştı.

Xiaomi, OnePlus, Oppo ve Realme gibi Android işletim sistemi kullanan cihazlar satın alındığında kullanıcının hiçbir zaman kullanmayacağı ya da kullanıcının bulunduğu ülkede hizmet vermeyen uygulamalar dahi ön yüklü olarak gelebiliyor. İşte bu uygulamalar da güvenlik açıklarını doğuruyorken fark edilmediği taktirde kişisel verileri topluyor.

Toplanan bu verilerin ise Çin'in Google'ı olarak tanımlanan Baidu'ya, GSM operatörlerine ve Çin hükümeti ile yakın ilişkisi bulunan şirketlere aktarıldığı söyleniyor.

ABD konu hakkında adımlar atsa da şu anda hükümetler bazında önemli bir adım atılmış değil.