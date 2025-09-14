Google bir hizmetini daha sonlandırıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025
Google, Tables hizmetini 16 Aralık 2025 tarihinde tamamen kapatıyor.

Google, 2020 yılında geliştirilen ve piyasaya sürülen Tables adlı uygulamasını yıl sonunda kapatacak. Google Tables projelerin ve iş takibi yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulamaydı. 

Uygulamayı kullanan kişiler 16 Aralık 2025 tarihine kadar mevcut verilerini dışa aktarabilecek ama yeni veri ekleyemeyecek. 

Google, uygulamayla ilgili kararı kullanıcılarına e-posta yoluyla bildirdi. 

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, mevcut olarak Tables üzerindeki tüm çalışma alanları salt okunur pozisyonunda ve yeni kullanıcı kaydı da yapılmıyor. Uygulamanın beta sürümü ise ücretsiz kalacak olmasının yanı sıra yeni veriler eklenemeyecek ve mevcut veriler de değiştirilemeyecek.

Kullanıcılara verilerini dışa aktarabilmesi için Export to Sheets özelliği öneriliyor.

