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Xiaomi yeni etkinliğinde neler tanıtacak?

Xiaomi yeni etkinliğinde neler tanıtacak?

19.05.2025 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xiaomi yeni etkinliğinde neler tanıtacak?

Xiaomi 22 Mayıs'ta gerçekleşecek 15'inci yıl dönümü etkinliğinde ilk işlemcisini ve yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi yeni bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik kapsamında yeni ürünlerini ve cihazlarını tanıtacak Xiaomi bir süredir gündemde değildi. Farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam eden şirket, ilk işlemcisini ve yeni telefonlarını 22 Mayıs'ta gerçekleştireceği etkinlik ile göstermeye hazırlanıyor. 

XIAOMI'DEN YENİ CİHAZLAR

Android dünyasının popüler markalarından olan Xiaomi etkinlik kapsamında akıllı telefon modeli 15S Pro'yu tanıtacak. Bunun yanı sıra Pad 7 Ultra ve ilk elektrikli SUV otomobil modeli olan Xiaomi YU7'yi tanıtacak. Xiaomi, Huawei'in ve Apple'ın yolundan giderek kendi üretimi olan yonga seti Xring O1'i de göstermiş olacak.


Xiaomi'nin geliştirdiği ve tanıtmayı planladığı yonga setinin 3nm üretim sürecinden çıkacağı ve 1+3+4 CPU mimarisine sahip olacağı söyleniyor. İşlemcide bir adet Cortex-X925 ana çekirdek, üç adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeğinin bulanacağı söylentiler arasında yer alıyor.

İlgili Konular: #telefon #bilim teknoloji #Xiaomi

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