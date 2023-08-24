Xiaomi'nin ilk otomobili hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:25

Xiaomi'nin ilk otomobili hakkında gelişmeler gelmeye devam ediyor. Otomobil pazarına girmeye hazırlanan teknoloji devi, Çin'de gerekli onayları alıyor. Çin'deki Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından onaylarını alan Xiaomi, elektrikli otomobili için adım adım ilerliyor.

XIAOMI'NİN İLK OTOMOBİLİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Otomobil için büyük yatırım yapan Xiaomi, akıllı elektrikli aracını bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket 100 binin üzerinde üretmeyi hedeflediği bu araçlarla Tesla başta olmak üzere elektrikli otomobil üreten diğer şirketlere 'uygun fiyatlı' alternatif olmak istiyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu projeye çok önem verdiğini söylemişti. Hayatının son büyük girişimcilik projesinin bu otomobil olduğunu söyleyen Lei Jun, aracın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için ekibiyle sıkı çalıştığını aktarmıştı.

Daha önce de haziran ayında yollarda görünmesiyle dikkat çeken elektrikli otomobil, MS11 olarak anılıyor. Videoda görülen araç, 2021 yılında duyurulmasından bu yana geliştiriliyor haberleriyle gündemde yer alıyor. 2024 yılında tanıtılması beklenen MS11, Tesla Model 3 ve benzer klasmanda rekabet edecek.

İlk elektrikli otomobilde aerodinamik gövde bulunacak. Uzun kaput sistemi ve ön camda bulunan LIDAR sensör aracı akıllı hale getirecek. Paylaşılan video ile söylentiler kıyaslandığında örtüşen yanlar bulunuyor.