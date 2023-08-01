Xiaomi'den bir ilk: Titanyum kasalı akıllı telefon

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:07

Akıllı telefon sektöründe titanyum kasaya geçiş eğilimi hız kazandı. Birçok firmanın titanyum gövdeli akıllı telefon çıkartacağı yönünde iddialar bulunuyor. Bu firmalardan biri olan Xiaomi'nin de yeni çıkartacağı amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Pro'da titanyum kasa olacağı iddia edildi.

Wccftech'in haberinde yer alan bilgilere göre, Xiaomi 14 Pro'nun yanı sıra gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı diğer amiral gemisi modelleri de bulunuyor. Ancak ortaya atılan iddialara göre sadece Xiaomi 14 Pro modelinde titanyum gövde bulunacak. Xiaomi 14 Pro modelinde titanyum kasa kullanılırsa dünyada bir ilk olacak.

AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİ NEDEN TİTANYUMA GEÇİŞ YAPIYOR?

Titanyum, paslanmaz çelik ve alüminyuma göre daha hafif ve sağlam olduğundan dolayı akıllı telefon üreticileri tarafından tercih ediliyor. Ancak titanyumun daha pahalı olması bu durumu geçiktirdi. Apple'ın Watch Ultra akıllı saatinde titanyum kullanılması bu durumun daha yaygın bir hale geleceğini gösteriyor.