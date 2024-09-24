X'te engellenen hesaplara yönelik can sıkan gelişme

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:44

X'e dönüşen Twitter'da yeni duyurulan bu değişiklik, engelleme işlevinin çok da önemli olmadığı görüşünü savunan Elon Musk'ın isteği üzerine platforma gelecek. X'te bir kullanıcıyı engellediğinizde, hesabın tüm gönderilerini engellemenin yanı sıra, yanıtlarını, medya içeriklerini, takipçilerini ve takip listelerini görmenizi de engellemiş oluyorsunuz.

İddiaya göre bu değişikliğin sebebi engellenen kişilerin tamamen o hesaplardan uzaklaştıralamaması. İsteyen kişiler başka bir hesap kullanırken ya da hesaplarından çıkış yapmışken, onları engelleyen kişilerin gönderilerini görüntüleyebiliyor.

ELON MUSK DAHA FARKLI BİR YÖNTEM GETİRMEYİ PLANLIYOR

Musk daha önce kullanıcıların platformda doğrudan mesajlar dışında kişileri tamamen engellemesine izin vermeyi durduracağını da söylemişti.

Musk'a göre engelleme çok anlamsız ve işlevsiz bir özellik çünkü eğer profiliniz açıksa ve birisini engellemişseniz başka bir şekilde kendi hesabından çıkınca sizin bilgilerinize ulaşabiliyor ya da sizinle tekrar iletişime geçilebiliyor.

Buna göre engelleme çok da anlamlı bir özellik değil. Musk, bunun aksine söz konusu durum için farklı, daha işlevsel bir sessize alma yönteminin olması gerektiğini savunuyor.