HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:25

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:25

Huawei tarafından yapılan yeni açıklamaya göre HarmonyOS Next, 10 binin üzerinde uygulamaya ulaştı. Bu sayının küresel mi yoksa Çin'deki sayı özelinde mi olduğu bilinmiyor ancak işletim sisteminin erken aşamada olması, ilerleyen süreçte uygulama sayısının çok daha fazla artacağını işaret ediyor.

HARMONYOS NEXT 10 BİN UYGULAMAYI GEÇTİ

Huawei yıllık 851 milyon yatırıma ek olarak 6,75 milyon geliştiriciyi kendi programına çekmek için adımlar atmıştı.

İşletim sistemi Çin merkezli olarak kamu hizmetlerinde de kullanılacak. Şanghay yönetiminin yerel hizmetlerde kullanması için HarmonyOS işletim sistemi tabanlı uygulama geliştiriliyor.