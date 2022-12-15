Yağmurun içinde bile plastik var: Yılda üç milyon şişe kadar!
Uzmanların yeni yaptıkları bir araştırmaya göre her yıl yağmurlarla yaklaşık 74 metrik ton yani yaklaşık üç milyon plastik şişeye eşdeğer plastik yağıyor.
Plastik kullanımının artasıyla çevre kirliliği de her geçen gün artıyor. Her yağmur yağışıyla beraber gökyüzünden yer yüzene plastikler de yağıyor. Yeni Zelanda'da bulunan Auckland Üniversitesinden bir bilim insanları tarafından yapılan yeni tahminler, Yeni Zelanda’nın Kuzey’inde bulunan metropol şehir Auckland’a herhangi bir günde yağan yağmurda yaklaşık 5000 mikroplastik parçacığın yaşam alanlarına düştüğünü gösteriyor.
Bu ise her yıl yaklaşık 74 metrik ton(üç milyon plastik şişe) anlamına geliyor.
YENİ ARAŞTIRMALAR HER YIL MİKROPLASTİKLERİN DAHA FAZLA ALANA YAYILDIĞINI GÖSTERİYOR
2020 yılında yapılan başka bir araştırmaya göreyse, Londra’da benzer şekilde bir yağmur yağdığında 771 mikroplastik parçacığın düştüğü tahmin ediliyor.
Mikroplastikleri tanımlamak için standart bir metodoloji ya da protokol bulunmuyor. Ancak mikroplastikleri ölçme becerileri geliştikçe uzmanlar bu gözle göremediğimiz plastiklerin havada saklandığnı düşünüyor.
Akciğer üzerine yapılan bilimsel araştırmalara göreyse mikroplastikler solunum sistemimizde dolaşıyor. Elimizdeki en son verilerle mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri bilinmiyor ancak, Auckland Üniversitesinde kimyager Joel Rindelaub, "Gelecekteki çalışmaların tam olarak ne kadar plastik soluduğumuzu ölçmesi gerekiyor" diyor.
Araştırmacılar farklı alanlardan topladıkları plastik kalıntılarını inceledi. Her bölgede sekiz farklı havadaki plastik kalıntılarına göre, en çok market poşetleri, pet şişeleri, koruyucu giysilerde/tıbbi malzemelerde kullanılan polikarbonata ve yiyecek/içecek ambalajlarında kullanılan plastik türlerine rastlandı.
Kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde ise rüzgarlarla taşınan mikroplastik kalıntılarının yüksekliğine dikkat çekildi.
2021 yılında ise konu hakkında çalışan bilim insanları havadaki mikroplastiklerin atmosfere kadar olaştığını ve bu sebeple dünyanın iklimini etkileyebileceği uyarısını yapmıştı.
Çalışma Environmental Science & Technology'de yayınlandı.
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