Yandex Türkiye yapay zekayla alakalı anketin sonuçlarını paylaştı

Yapılan açıklamaya göre, yapay zeka kullanımının artmasıyla kullanıcılar daha entegre, Türkçe ve yerel kültüre uyumlu çözümlere yönelirken, bu durum Yandex AI gibi yerel dinamiklere uygun geliştirilen uygulamaların yükselişini destekliyor.

Yapay zekanın pek çok kişi için halihazırda değer yarattığını ortaya koyan veriler, bu teknolojinin iş, eğitim ve gündelik görevler başta olmak üzere hayatın birçok alanına entegre edildiğini ve kullanıcılar tarafından düzenli olarak kullanıldığını gösterdi.

Bir dönem sınırlı bir kesimin ilgisini çeken bu teknoloji, bugün geniş kitlelerin rutin olarak kullandığı bir araç haline gelirken, katılımcıların yüzde 79'u teknolojinin günlük işleri basitleştirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla kullanıcı beklentileri de değişirken, yerel şartların kritik önemine dikkati çeken kullanıcılar, Türkçe dilini, Türk kültürünü ve gündelik hayatın gerçeklerini daha doğru yansıtan yapay zeka çözümlerine belirgin şekilde yöneliyor.

Söz konusu durum, daha ilgili ve yerel ihtiyaçlara uyumlu çözümlere yönelik talebin giderek güçlendiğine işaret ediyor. Yandex AI'ın yükselişi, Türkiye'de en çok bilinen üç yapay zeka uygulamasından biri haline gelmesi ve kullanıcıların yüzde 58'i tarafından tanınması da kullanıcıların yerel dinamiklere uyum sağlayan çözümlere yöneldiğini ortaya koydu.

Yapay zeka ana akıma dönüşüyor

Araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 61'i son 6 ayda en az bir yapay zeka aracı ya da hizmetinden yararlandığını belirtirken, yüzde 81'i yapay zekayı bir yıl öncesine kıyasla daha sık kullandığını ifade etti.

Yapay zeka kullanımının giderek alışkanlığa dönüştüğünü ortaya koyan veriler, kullanıcıların yüzde 40'ının haftada birkaç kez, yüzde 27'sinin ise her gün bu teknolojiden yararlandığını gösterdi.

Mobil cihazlar başlıca erişim noktası haline gelirken, kullanıcıların yüzde 67'si yapay zekaya uygulamalar üzerinden ulaşıyor.

Çoğu kullanıcı için halihazırda değer yaratan yapay zekanın, katılımcıların yüzde 79'u tarafından günlük işleri kolaylaştırdığı kaydedildi.

Yapay zeka araçlarının günlük yaşamın farklı alanlarına giderek daha fazla entegre olduğunu gösteren bulgular, en yaygın kullanım alanlarının yüzde 56 ile iş veya okul desteği, yüzde 54 ile yeni beceriler öğrenme ve yüzde 50 ile bilgi ile haberlere erişim olduğunu ortaya koydu. Bunun yanı sıra yazma ve düzenleme yüzde 36, planlama yüzde 30, finans ve bütçe yönetimi ise yüzde 22 ile öne çıktı.

Kullanıcıların yüzde 36'sı özellikle giyim, elektronik ve kozmetik kategorilerinde alışveriş süreçlerinde yapay zekadan yararlanırken, yüzde 59'u daha uygun fiyatlar, yüzde 43'ü daha kişiselleştirilmiş teklifler ve yüzde 34'ü daha geniş ürün ve hizmet seçeneklerine erişim sağlanması halinde bu teknoloji üzerinden daha fazla alışveriş yapabileceğini belirtti.

Bulgular, yapay zekanın keşif ve karar alma süreçlerinde giderek daha etkili bir rol üstlendiğini ortaya koyarken, şirketler açısından bu kanallarda daha geniş ürün yelpazesi ve daha cazip teklifler sunmanın talebi karşılamak için kritik önem taşıdığını gösterdi.

Kullanıcı deneyimi parçalı kalıyor​​​​​​​

Artan kullanıma rağmen kullanıcı deneyiminin hala parçalı bir yapıda olduğunu gösteren bulgular, kullanıcıların günlük görevlerini tamamlamak için ortalama 5 farklı uygulamaya başvurduğunu, bu sayının teknoloji sektöründe çalışanlarda 8'e kadar çıktığını ortaya koydu.

Bu dağınık yapı günlük kullanımda zorluklara yol açarken, kullanıcıların yaklaşık yüzde 50'si arama, gezinme, içerik ve yapay zekayı tek bir arayüzde birleştiren "hepsi bir arada" çözümlere sıcak bakıyor.

Ayrıca kullanıcıların farklı yapay zeka seçenekleri arasında tercih yapmaya açık olduğu görülürken, katılımcıların yüzde 67'si telefon kurulumu sırasında istedikleri yapay zeka uygulamasını varsayılan olarak seçebilmek istiyor.

Söz konusu durum, kullanıcıların cihazlarında varsayılan yapay zeka hizmetini seçme konusunda daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Kullanıcıların yüzde 89'u mevcut yapay zeka yanıtlarının yeterince yerel bağlam içermediğini belirtirken, yüzde 61'i Türk kültürüne uyumlu şekilde eğitilmiş sistemleri tercih edeceğini ifade etti.

Türkçeye ve Türk kültürüne uygun geliştirilen ve yılın başında Türkiye'de kullanıma sunulan Yandex AI ise kısa sürede yüzde 58 bilinirlik ve yüzde 16 kullanım oranına ulaştı. Özellikle KOBİ sahipleri ve öğretmenler arasında kullanımın yüzde 30'un üzerine çıktığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'de yapay zekanın artık bir yenilik olmaktan çıkıp günlük bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Popovskiy, kullanıcıların sadece Türkçeyi akıcı şekilde konuşabilen bir sistemden daha fazlasını beklediğini ve kültürlerini anlayan ve günlük yaşamdaki ihtiyaçlarına cevap veren sistemler istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Yandex AI'yı, yerel bağlamı göz önünde bulunducak bir uygulama olacak şekilde geliştirdik. Arama, gezinme ve yapay zekayı tek bir deneyimde bir araya getirdik. Böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmayı amaçladık. İlk geri dönüşler, pazardaki gerçek bir boşluğa yanıt verdiğimizi gösteriyor.

Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır da yerel bağlamın, yapay zeka kullanımında belirleyici bir faktör haline geldiğini aktardı.

Ağırdır, kullanıcıların günlük yaşamlarında yapay zekaya giderek daha fazla güvense de çoğu dil desteği ve kültürü gerçekten anlama konusunda eksiklikler olduğunu düşündüğünü belirterek, "Aynı zamanda, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacı verimliliği düşürüyor. Bu durum, daha basit ve daha entegre çözümlere yönelik net bir talep yaratıyor. İşlevselliği güçlü bir yerel bağlamla birleştiren yaklaşımlar, Türkiye'de yapay zekanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.