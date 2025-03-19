Yandex Türkiye'nin kullanıcı alışkanlıklarına yönelik araştırması

Yayınlanma: 19.03.2025 - 02:24

Güncelleme: 19.03.2025 - 02:24

Araştırma sonucuna göre, bu dönemde kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak dijital özellikler öne çıktı. Kullanıcıların birden fazla seçeneği işaretleyebildiği araştırmada, sonuçlar geniş açıdan değerlendirildi.

Her 3 katılımcıdan 2'si ramazanda yaşam tarzlarının yılın diğer zamanlarında olduğu gibi aktif olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 85'i akrabalarını ziyaret etmeyi, alışveriş yapmayı ve seyahat etmeyi planlıyor.

KATILIMCILARIN YARISI RAMAZANDA DIŞARIDA YEMEK YİYECEK

Katılımcıların yüzde 68'i ramazanda aile veya arkadaşlarını ziyaret etmek için şehir içinde seyahat planlarken, her 3 katılımcıdan biri halka açık etkinliklere, festivallere veya diğer performanslara katılmayı planlıyor.

Ulaşım seçeneklerini çoktan seçmeli olarak değerlendiren Türkiye'deki katılımcıların 4'te 3'ü arabayla seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 70'e yakını otobüsleri, yaklaşık yarısı ise metro veya taksileri kullanmayı tercih ediyor.

Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse yarısı ramazanda dışarıda yemek yemeyi planlıyor. Bu artan talebi karşılamak için Yandex Maps yapay zeka ile geliştirilmiş 16 ayrı ramazan rehberi sunarak, gurme iftar menüleri hazırlayan restoranlardan uygun fiyatlı iftar seçenekleri sunan kafelere kadar geniş bir yemek yelpazesini öne çıkarıyor.

Bu rehberler, Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanarak, ayrıntılı ve kaynak tabanlı yanıtlar için yapay zeka aracı Yazeka ile zenginleştiriliyor. Ramazana özel menüleri olan mekanları internetten araştıran kullanıcılar, bu rehberlere Yandex Arama üzerinden de erişilebiliyor.

Ramazan alışverişi ve seyahat planları nasıl şekilleniyor

Araştırma katılımcıların yüzde 65'inin ramazan alışverişine çıkacağını ve çoğunun çevrimdışı mağazaları ziyaret etmeyi tercih edeceğini gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki popüler alışveriş merkezlerine gidenler için Yandex Maps, doğrudan yakındaki park noktalarına veya ana girişlere kolay navigasyon imkanı sunuyor.

Her 3 kişiden biri ramazanda Türkiye içinde seyahat etmeyi planlıyor. Güzergahlarını planlamak için fazladan zaman harcamalarına gerek kalmadan kullanıcılar, Yandex Arama'ya bağlamsal olarak ilgili bir soru gönderebiliyor. Yapay zeka destekli Yazeka, görülmesi gereken yerler, ve seçkin restoranlar ile etkinlik planı önererek hızlıca özetler sunuyor.

Ankete katılanların yüzde 68'i ramazanda yeni yerler keşfetmeyi ve ziyaret etmeyi planlıyor. Yandex Maps, kullanıcıların Türkiye'deki popüler yemek mekanlarını, kültürel alanları ve diğer ilgi çekici yerleri keşfetmelerine daha fazla yardımcı olmak için artık 250 binden fazla konum için Yazeka tarafından oluşturulmuş özetler içeriyor.

Bu kısa açıklamalar, İstanbul'daki Galata Kulesi, Ankara'daki Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi gibi birçok yer hakkında önemli bilgiler içeriyor ve genel bakış sunuyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası ramazanda yılın diğer zamanlarına kıyasla daha yoğun bir trafik gözlemliyor.

Yandex Maps, işe gidip gelmeyi kolaylaştırmak için İstanbul'daki 44 binden fazla yolla ilgili bilgileri güncelleyerek trafik ışıkları ve hız sınırı işaretleri gibi önemli ayrıntıları uygulamasına ekledi. Böylece daha doğru gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, hız sınırı uyarıları ve Türkçe sesli bildirimler sağlanıyor.