Yandex, Perforator'u açık kaynak haline getirdi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:15

Küresel teknoloji şirketi Yandex, işletmelerin sunucu altyapısında yıl içinde milyarlarca lira tasarruf etmesini sağlayabilecek Perforator'u açık kaynak olarak kullanıma sundu.

Perforator, bir şirketin tüm kod tabanındaki verimsizlikleri belirliyor. Geliştiricilerin, en yoğun kaynak kullanan kod bölümlerini tespit etmesine yardımcı olan araç, optimizasyon için ayrıntılı istatistikler sağlıyor.

Profil güdümlü optimizasyonu (PGO) destekleyen Perforator, işletmelerin uygulamalarını manuel olarak iyileştirmesini sağlarken, altyapı maliyetlerini yüzde 20'ye kadar azaltacak doğru veriler sunuyor. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak, tasarruf sağlanan maliyet miktarı da artıyor.

Kaynak optimizasyonu, büyük veri merkezleri ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler ve yeni başlayan girişimcileri kapsıyor. Şirketler, ek ekipmanlara yatırım yapmak yerine Perforator'dan yararlanarak mevcut altyapılarını performanstan ödün vermeden optimize edebiliyor.

Şirketler, Perforator'u kendi sunucularına kurarak harici bulut sağlayıcılarına bağımlılığı en aza indirebiliyor ve verileri üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor. Bu durum, kapalı altyapılarda faaliyet gösteren ve sıkı veri güvenliği gereksinimi duyan kuruluşlar için Perforator'u güçlü ve uyumlu bir çözüm haline getiriyor.

Perforator, sunucu kaynak kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sağlıyor ve kodun performans üzerindeki etkisini analiz ederek, hangi uygulamaların sistem kaynağını en fazla tükettiğini hesaplıyor.

Yakın gelecekte Perforator, Python ve Java ile gelişmiş entegrasyon ve olayların daha hassas analizi gibi ek yeteneklerle de geliştirilecek. Perforator'un kaynak kodu, büyük dil modellerinin eğitimini hızlandırmak için tasarlanan "YaFSDP" gibi diğer Yandex açık kaynak çözümleriyle "GitHub"da kullanıma sunuldu.

"SUNUCULARDAN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANILMASINA YARDIMCI OLUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Perforator Kıdemli Baş Yazılım Geliştiricisi Sergey Skvortsov, Perforator'un, performanstan ödün verilmeden işletmelerin sunucularından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Skvortsov, Perforator'u kullanarak işletmelerin kodlarını optimize edebileceğine, sunucu yükünü azaltabileceğine, enerji ve ekipman maliyetlerini düşürebileceğine değindi.

Perforator'un şirketlere mali yönden sağladığı avantajlardan bahseden Skvortsov, şunları kaydetti:

"Perforator yılda milyonlarca lira tasarruf sağlayabilen 10-100 sunuculu küçük işletmelerden, tasarrufların yılda yüz milyonlarca hatta milyarlarca liraya ulaşabildiği binlerce sunucu ve daha fazlasına sahip büyük işletmelere kadar, her ölçekteki şirkete fayda sağlayabilir. Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, Perforator altyapı maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olarak, kaynaklarınızı daha fazla inovasyon ve büyüme için kullanmanın yolunu açabilir."

Skvortsov, Perforator'un, Yandex'in zorlu ortamında bir yılı aşkın süre boyunca test edildiğini, sunucu performansını izlemek ve optimize etmek için güvenilir ve çok yönlü bir çözüm olmasını sağlayan çeşitli özellikler sunduğunu vurguladı.

Perforator'un en önemli avantajları arasında, "C++" programlarını otomatik olarak yüzde 10'a kadar hızlandıran PGO desteğini gösteren Skvortsov, "Perforator, bireysel bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Bu da onu yalnızca büyük işletmeler için değil, aynı zamanda yeni başlayanlar ve teknoloji meraklıları için de erişilebilir kılıyor. Araç, daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olan 'A/B' test yetenekleri dahil, büyük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış temel özellikler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Temel sistem teknolojilerinin açık kaynaklı hale getirilmesinin, dünya genelinde teknoloji yenileşimini teşvik etmeye yardımcı olacağını belirten Skvortsov, "Teknolojilerimizin dünyaya fayda sağlamasını, hem geliştiricilere hem de işletmelere değer katmasını hedefliyoruz. Teknolojinin açık olması, profilleme altyapısının geliştirilmesine ilişkin kararları toplulukla birlikte almamızı da sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.