Yapay tatlandırıcılar, mikroorganizmaların felaketi olabilir

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:47

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:47

Market raflarında sık sık karşımıza "kalorisiz, zero, diet, inanılmaz şekersiz" gibi ibarelere sahip ürünler çıkıyor. Bu ürünlerde de sıklıkla yapay tatlandırıcı olarak sukraloz kullanılıyor. Yeni bir araştırmaya göre sukraloz, mikroorganizmalar üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Florida Üniversitesinden Deniz Biyobilimcisi Tracey Schafer, "Vücudumuz sukralozu parçalayamıyor ve birçok mikroorganizma da parçalayamıyor, çünkü bu gerçekten zor bozunan bir molekül," ifadelerini kullandı. Schafer, sukarozun çevreyi nasıl etkilediği ve mikrobiyal yapılar üzerindeki etkisi açısından cevaplanmamış sorular olduğunu belirtiyor.

TATLI VE ACI SU BÖLGELİRİNDEN ÖRNEKLER TOPLANDI

Araştırma ekibi, Florida, Marineland'deki tatlı su ve acı su bölgelerinden örnekler topladı ve bu örnekleri laboratuvarda farklı sukraloz konsantrasyonlarına maruz bıraktı. Beş gün sonunda yapay tatlandırıcıların etkileri açıkça görüşdü. Sukraloza maruz kalan siyanobakteriler konsanstrasyonlarını arttırdı ve diyatomların da azaldığı görüldü.

Kimyager Amelia Westmoreland, "Tatlı su topluluklarının sukralozu besin olarak kullanabilecekleri bir şeker zannedebilecekleri potansiyel var" dedi. Bu çalışma yapay tatlandırıcıların uzun vadeli etkileri konusunda detaylara inmiyor. Yine de doğal ekosistemlerin ince dengelerinin, sukralozun atık su arıtma sürecinden geçip çevreye ne kadar ulaştığına bağlı olarak bozulabileceği açıkça görülüyor.

Diyatomlar, okyanusların birincil ürecilerinden biri ve karbon-oksijen döngülerinin hayati düzenleyicileri olarak öne çıkıyorlar. Öte yandan siyanobakterilerin diğer türleri bastırma riski bulunuyor. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtilirken, Schafer ise "Bu çalışmanın, sukralozun sucul topluluklarımızı nasıl etkileyebileceğini incelemeye başlamak için iyi bir ilk adım olduğunu düşünüyorum ve umarım daha fazla araştırmayı teşvik eder" dedi.

Araştırma Environmental Monitoring and Assessment'da yayınlandı.