Yapay zeka çöplüğü giderek büyüyor

Son dönemde sosyal medya platformlarında, gerçek fotoğraflarla yapay zeka tarafından üretilmiş görseller arasındaki fark giderek daha zor anlaşılır hale geldi. Bazı yapay zeka görselleri tamamen hayal ürünü olsa da, çoğu zaman ilk bakışta gerçekmiş gibi görünebiliyor ve kullanıcıları yanıltabiliyor.

Bu durum, özellikle geçtiğimiz yıl Helene Fırtınası sırasında ortaya çıkan ve hızla yayılan, kucağında yavru köpek taşıyan küçük kızın görselinde olduğu gibi, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Ancak, söz konusu görseller genellikle “AI çöplüğü” (AI slop) olarak bilinen, doğruluktan uzak, düşük kaliteli içerikler. Bu içerikler, internetin dikkat ekonomisinden yararlanarak sosyal medyada hızla yayılıyor ve genellikle daha değerli olabilecek kaliteli içeriklerin önüne geçiyor.

YAPAY ZEKANIN KONTROLSÜZ YÜKSELİŞİ

Chip'in aktardığına göre üstelik bunlar sadece görsel içeriklerle sınırlı değil. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin etkisi, farklı platformlarda da hissedilmeye başlandı. The Guardian’ın Temmuz 2025’te yayımladığı bir analiz, yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklerin YouTube gibi platformlardaki en hızlı büyüyen kanallara hakim olduğunu ortaya koyuyordu. Analize göre, en hızlı büyüyen 100 YouTube kanalının dokuzu, zombi futbolu veya kedi dizileri gibi tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş içerikler sunuyordu.

Spotify’da da benzer şekilde, yaratıcı geçmişi varmış gibi görünen ancak aslında yapay zeka ile üretilmiş şarkılar paylaşan gruplar dikkat çekiyor. Bu tür içerikler, genellikle “yeterince iyi” göründüğü için izleyicilerin ilgisini çekiyor, içerik üreticileri de bu sayede platformlardan gelir elde ediyor.

Yapay zekanın içerik üretimini kolaylaştırması, aynı zamanda düşük kaliteli metinlerin hızla yayılmasına neden oldu. Örneğin, çevrimiçi bir bilimkurgu dergisi olan Clarkesworld, 2024 yılında yapay zeka kaynaklı yazılar yüzünden gönderi kabul etmeyi durdurmak zorunda kaldı. Benzer sorunlar, Wikipedia gibi platformlarda da yaşanıyor; burada da düşük kaliteli yapay zeka içerikleriyle mücadele edilmeye çalışılıyor.

Sorun sadece düşük kalite değil

Yapay zeka çöplüğünün zararları sadece içerik kalitesiyle sınırlı kalmıyor. Yanıltıcı içerikler, sosyal medya ve haber akışlarında hızla yayılarak yanlış bilgilerin dolaşmasına yol açabiliyor ve toplumsal tartışmalar yaratabiliyor. Bununla birlikte, bu durum gerçek sanatçılar ve içerik üreticileri için ciddi tehditler oluşturuyor. Yapay zeka içeriklerinin algoritmalar tarafından daha fazla öne çıkarılması, özgün içerik üreten kişilerin görünürlüğünü azaltıyor. Sonuç olarak, internet üzerinden geçimini sağlayan pek çok içerik üreticisi, bu yeni dalganın etkisiyle iş kaybı ve maddi zorluklar yaşıyor.

Yapay zekanın içerik üretiminde bu kadar yaygınlaşması, internetin geleceği için önemli soruları gündeme getiriyor. Kaliteli içerik üreticilerinin karşılaştığı zorluklar, dijital dünyada daha büyük adımlar atmayı bekleyenlerin de göz ardı edilmemesi gereken bir konu.