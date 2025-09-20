Netflix'te 315 milyon görüntülenmeye ulaşan ilk film

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi Kpop: Demon Hunters( Kpop: İblis Avcıları) olmuştu. Film platformun en çok izlenen filmi olmasının yanı sıra aynı zamanda rekor da kırdı. Yeni ortaya çıktığına göre animasyon filmi 314,2 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Animasyon müzikal türünde ve dünya çapında ilk sıraya çıkan yapım 20 Haziran 2025'te Netflix'te yayınlanmıştı.

Film Sony yapımı olmasına rağmen Netflix'e satılmıştı. Animasyon filminde ünlü bir K-pop kız grubunun macera dolu hikayesi anlatılıyor.

Netflix'in daha önce en çok izlenen filmi yaklaşık 230 milyon saat izlenerek zirveye ulan Red Notice filmiydi. Listenin üçüncü sırasında ise Carry-On 172,1 milyon saat izlenme ile yer alıyor.