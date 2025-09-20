İlk iPhone 17 Pro ve iPhone Air kullanıcıları cihazlarında çizikler bildirdi

Apple'ın iPhone 17 serisi telefonları kullanıcılara ulaşmaya başladı. Telefonlara ilk ulaşan kullanıcıların bazıları 'koyu renkli' modellerde çiziklerle karşılaştıklarını söylüyor. Her ne kadar iPhone 17'lerin çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtilse de yine de bazı kullanıcılar yeni aldıkları iPhone'larda bunu görmeyi beklemiyordu.

Bloomberg; Hong Kong, Şanghay ve Londra'daki mağazalarda sergilenen koyu mavi renkli iPhone 17 Pro ve Pro Max ile siyah iPhone Air'ın satışların başlamasından birkaç saat sonra hasar belirtileri gösterdiğini yazdı.

Çin'de konu kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olmayı başardı. Çiziklerle dolu akıllı iPhone'ların fotoğrafları Weibo'da kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Hatta konu etiketi 40 milyondan fazla kez görüntülendi.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde alüminyum gövdeye geri dönülmüştü. Apple, yeni kaplamanın hasara karşı daha dayanıklı hale geldiğini aktarıyor ancak alüminyum, özellikle koyu renklerde çizilmelere karşı hassas olabiliyor.