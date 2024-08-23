Yapay zeka dilinizin sizinle ilgili söylediklerini çözümlüyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 18:25

Güncelleme: 23.08.2024 - 18:25

Bilim insanlarının ortaklaşa çalışması sonucu ortaya çıkan yeni yapay zeka algoritması söylenene göre dil rengine bakarak hastalıkları yüzde 96 oranında doğrulukla teşhis edebiliyor. Her ne kadar son teknoloji olsa da dile bakarak bazı hastalıkların teşhis edilmesi 2000 yıllık bir geçmişe sahip.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI DİL RENGİNDEN HASTALIK TEŞHİS EDEBİLİYOR

Hastalıkları teşhis etmeye gelince, geleneksel Çin tıbbı ve diğer uygulamalar için sıklıkla dile başvuruluyor. Dilin rengi başta olmak üzere, şekli, kalınlığı veya üstünde oluşan tabakaya göre kanserden, diyabete ve hatta astım gibi hastalıkların bile teşhis edilmesi mümkün oluyor.

Güney Avustralya Üniversitesi ve Irak Orta Teknik Üniversitesi arasındaki araştırmacılar ekibi kısa bir süre önce konu hakkındaki çalışmalarını hakemli Technologies dergisinde yayınladılar.

Araştırmada insan dillerinin hastalıkları etkin bir şekilde tespit etmedeki rolüne vurgu yapıldı. Vücudun iç organlarıyla bağlantılı benzersiz özelliklere ve niteliklere sahip olduğu söylenen dilin, renk değişimlerinin gözlemlenmesi de önemli.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Ali Al-Naji "Genellikle diyabet hastalarının dili sarı, kanser hastalarının dili kalın bir yağ tabakasıyla kaplı ve mor, akut inme geçiren hastaların dili ise alışılmadık şekilde kırmızı olur" diyor.

Öte yandan beyaz dil aneminin göstergesi olabiliyorken, mavi veya mor renk damarsal ya da gastrointestinal sorunlara ya da astıma işaret edebilir.

Daha yakın tarihli vakalarda ise koyu kırmızı diller, şiddetli Kovid-19 vakalarının kanıtı olabileceği ortaya çıkmıştı.

Algoritma 5 bin 260 görselle eğitildi. Farklı renk dilleri ve ilişkilendirilen hastalıkların algılaması sağlandı. Mantar enfeksiyonu, astım ve Kovid-19 gibi hastalıklar bir dizi gösterilen örnekten biriydi.

Yapay zeka algoritmasını eğiten bilim insanları, daha sonra onu gerçek zamanlı test etmeye başladı. Algoritma, kameraya 20 santimetre uzaklıktan dillerini gösteren katılımcıların hastalıkları kayda değer bir doğrulukla bilmeyi başardı.

Bilim insanları akıllı telefonların bu sayede bazı hastalıkların tespit edilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.