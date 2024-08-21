Yapay zekaya duyulan güven araştırıldı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:30

Güncelleme: 21.08.2024 - 15:30

Yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin "Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik-Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor" başlıklı araştırması, 10 bin katılımcıyla çevrim içi anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Çalışmaya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan 1000'er ve İspanya, İtalya, Portekiz, Brezilya, Meksika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Çin, Endonezya, Türkiye, Suudi Arabistan, BAE ve Güney Afrika'dan 500'er katılımcı yer aldı.

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yarısı yapay zekanın şimdiden hayatlarının kaçınılmaz bir parçası haline geldiğine inanırken, yüzde 45'i yapay zekanın birçok heyecan verici fırsatı beraberinde getirdiğini düşünüyor.

KATILANLARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI YAPAY ZEKAYI GÜVENİLİR SANAT ÜRETİCİSİ OLARAK GÖRÜYOR

Katılımcıların çoğunluğu yapay zekanın yaratıcı alanlarda yeteneklere sahip olduğunu kabul ederken yüzde 58'i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyor.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 40'ı ise yapay zekanın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğini düşünürken, yüzde 79'u günlük hayatlarını daha verimli bir şekilde yürütmek için yapay zekayı kullanmayı istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Makine Öğrenimi Teknolojisi Araştırma Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, yapay zekanın insanlara çeşitli alanlarda yardımcı olan değerli bir araç olarak giderek daha fazla benimsendiğini ifade etti.

Yapay zeka kullanımının verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi gibi geleneksel uygulamaların ötesine geçtiğini belirten, Tushkanov, şunları kaydetti: