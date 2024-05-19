Yapay zeka Friends ile eğitildi yeni bir özellik kazandı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:13

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:13

Sarkazm veya iğneleme, çoğunlukla ses tonu, yüz ifadesi, duraklama gibi yollarla aktarıldığı için sadece kelimelerin anlamlarıyla tespit etmek pek mümkün değil. Bunu saptaması için geliştirilen algoritmalar genellikle sadece metin analiziyle eğitildiğinden yeterince başarılı olamıyor.

POPÜLER KOMEDİ DİZİLERİYLE YAPAY ZEKA EĞİTİLDİ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Amerika Akustik Derneği ve Kanada Akustik Derneği'nin toplantısında perşembe günü sunulan yeni çalışmayı yürüten ekipse akustik parametreler ve emoticonlardan yararlandı. Emoticon, yüz ifadelerinin ":)" gibi işaretlere aktarılması anlamına geliyor.

Friends ve The Big Bang Theory gibi popüler komedi dizilerindeki sahneleri içeren bir veritabanı oluşturan araştırmacılar perde ve konuşma hızı gibi özellikleri dikkate alarak konuşmaları metne çevirdi. Ardından bunların duygu analizini yapan bilim insanları sahnedeki duygunun görsel bir şekilde de ifade edilmesi için her birine emoticon ekledi.

Bu sayede gördüğü, duyduğu ve okuduğu verilerle eğitilen sinir ağı, sarkazmı büyük ölçüde tespit etmeyi başardı. Ekip, yapay zekanın sitcomlardaki iğnelemeyi yüzde 75 oranında tespit ettiğini söylüyor.

Sarkazmın bağlam ve kültüre göre değiştiğini söyleyen araştırmacılar aracı geliştirmeye devam ediyor.

Yapay zekanın sarkazmı tespit etmesi ve böylece insanların konuşmasına daha aşina hale gelmesi kullanıcılarla daha doğal iletişim kurmasını sağlayabilir.

Geçen hafta ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın, sarkazm algılama becerisine sahip bir asistan üzerine çalıştığı bildirilmişti. Görsel ve işitsel verileri daha iyi anlamanın yanı sıra daha iyi bir muhakeme yeteneğine sahip olacağı söylenen yeni teknolojinin, şirketin otomatik müşteri hizmetleri servisini iyileştirmesi bekleniyor.