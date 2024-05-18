'Kelek' derdine son: Yapay zekaya karpuz seçtirdi, sonucunu paylaştı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:03

Güncelleme: 18.05.2024 - 19:03

Yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe ilerleme katetmeye devam ediyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı ChatGPT'ye karpuz seçtirdi ve sonuçlarını X (Twitter) hesabından paylaştı.

Bir reyondaki karpuzların fotoğrafını atan Mustafa Akın isimli sosyal medya kullanıcısı karpuza, "Sence hangi karpuz güzel?" diye sordu.

TEK TEK SIRALADI

Soruyu yanıtlayan yapay zeka sohbet botu ChatGPT şu yanıtı verdi:

"Güzel bir karpuz seçmek için birkaç ipucunu dikkate almak gerekir. Karpuzun dış kabuğu parlak ve düzgün olmalı, herhangi bir çürüme veya yumuşak bölge olmamalıdır. Ayrıca, karpuzun altındaki sarı nokta, olgunlaştığını gösterir.

Bu fotoğrafta, sol üst köşede yer alan karpuzlar (1. satır, 1. sütun) daha olgun ve iyi görünüyor. Sağ alt köşedeki (2. satır, 3. sütun) karpuzlar da oldukça iyi durumda gibi duruyor. Bu iki seçenek arasında hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış."

"MEVSİMİNE GÖRE FENA DEĞİL"

ChatGPT'nin yorumuna göre karpuzu seçen Akın, sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Görüntü: 10 Tat: 8 (mevsimine göre fena değil)"

NE OLMUŞTU?

Öte yandan bugün Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastlanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde yer aldığını belirterek, "Tüketici, satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir" ifadelerini kullanmıştı.