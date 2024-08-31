Yapay zeka gördüğünüz rüyayı kaydedip, sonradan izlemenizi sağlayabilir mi?

Yayınlanma: 31.08.2024 - 07:02

Güncelleme: 31.08.2024 - 07:02

University College London’dan Dr. Peter Bentley’nin BBC Science Focus için yayınladığı bir makalede ele aldığı yeni soruda potansiyellerden birini inceliyor. Görünüşe göre, rüyaları kaydedebilen yapay zeka teknolojisine düşündüğünüzden daha yakın olabiliriz.

YAPAY ZEKA RÜYALARI KAYDEDEBİLİRSE NE OLUR?

Chip'in aktardığı gibi Dr. Bentley, “Yapay zeka rüyalarımızı kaydedebilir mi?” sorusuna odaklanıyor. Ancak buradaki asıl sorunun, yapay zekanın bunu yapabilip yapamayacağı değil, daha çok “ne zaman bunu başaracağı" olduğunu da belirtmekte fayda var. Hatta, şimdiden bilim insanlarının rüyaları ve beyin dalgalarını kaydetmenin yollarını aradıklarını görüyoruz.

Bu araştırmanın büyük kısmının geçen yıl, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tarayıcılarının uyuyan zihindeki farklı seçenekleri sınıflandırmak için kullanılabileceğini gösteren bir Japon araştırma çalışmasının parçası olarak yayınlandığını belirtmekte fayda var. Ancak, gelecekte, aynı bilgiyi kullanarak rüya kaydeden bir yapay zeka yaratmageliştirmek mümkün gözüküyor.

Dr. Bentley’nin makalesinde de belirttiği üzere, bu tür bir AI geliştirmek için çok sayıda fMRI verisi gerekli olacak. Ancak, AI araştırma ve geliştirmesinin ne kadar hızlı ilerlediği düşünülürse, bunun üzerinde çalışmaların şimdiden yürütülüyor olması pek şaşırtıcı değil. Ancak en azından şimdilik kamuoyuna açıklanmış böyle bir araştırma bulunmuyor.

Yine de, farklı araştırmalar için de olsa bu veriler toplanıyor. Araştırmalar, konuşulan kelimeleri dinlerken, metin okurken ve hatta video izlerken bilinçli beyin aktivitesiyle ilgili çalışmaların bir parçası olarak binlerce saatlik fMRI beyin aktivitesini şimdiden kaydetmiş durumda. Başka bir deyişle, artık ihtiyacımız olan tek şey birinin çıkarak bütün bu verileri geri oynatabilen bir rüya kayıt AI’sı oluşturması.