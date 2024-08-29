Apple, iPhone'lara yeni yapay zeka özelliği getirecek
Apple'ın yeni iOS geliştirici beta sürümünde yapay zeka kullanılarak fotoğraflardan nesneleri kaldırmak mümkün görünüyor.
Apple, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 için en son geliştirici beta sürümlerine yeni yapay zeka özellikleri ekledi. Apple yeni özellikle bu sefer fotoğraflardan nesneleri kaldırma özelliğini sunuyor.
APPLE'IN SUNDUĞU ÖZELLİKTE YAPAY ZEKA ETKİSİ VAR
Clean Up adı verilen özellik, kullanıcıların fotoğrafın geri kalanını etki etmeden görsellerdeki nesneleri tanımlamasını ve kaldırmasını sağlıyor. Kullanıcılar akıllı algılama kullanarak bir nesneyi seçebiliyor ve tek bir dokunuşla kaldırabiliyor. Tıpkı photoshop uygulamasında olduğu gibi istenmeyen nesnelerin üzerine bir daire çizebilir veya fırçayla dokunarak onları görselden silebilirsiniz.
Apple'ın aktardığına göre özellik bir nesneyi görüntüden kaldırdığınızda arka planı oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Apple, sistemin nesnelerin gölgelerini veya yansımalarını bile anladığını ve arka planı doldururken bunları kaldırdığından emin olduğunun altını çiziyor.
Google bu yılın başlarında Google Fotoğraflar için Magic Eraser adı verilen benzer bir özelliği ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu.
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