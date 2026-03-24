Yapay zeka ile görsel üretiminde yeni bir model: Uni-1

Yapay zeka ile görsel oluşturmak artık ChatGPT ve Gemini gibi araçların çok kolay yaptığı bir işlem. Bunun yanı sıra şirketler bu popüler alana giriş yapmak için yarışıyor. Luma AI tarafından geliştirilen yeni Uni-1 adı verilen model, diğerlerinden biraz farklı çalışıyor. Temelde ChatGPT ve Gemini gürültüyü temizleyerek görüntüyü oluşturuyor. Ancak Uni-1, dil modelleri gibi düşünüyor ve adım adım görüntüyü işliyor.

YENİ YAPAY ZEKA MODELİ UNI-1 RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR

Karmaşık talimatları anladığı aktarılan Uni-1'in ürettiği görseller arasında tutarlılık korunuyor ve kendi oluşturduğu görseli değerlendirebiliyor.

Uni-1 is here! A new kind of model that thinks and generates pixels simultaneously. Less artificial. More intelligent. pic.twitter.com/2p8kSq4Jtf — Luma (@LumaLabsAI) March 23, 2026

Yapılan testlere göre Uni-1, Nano Banana 2 ve ChatGPT'nin görsel oluşturma tarafı, GPT Image 1.5 gibi rakiplerini geçti. Belirtildiğine göre bazı testlerde Gemini 3 Pro'yla yarışabilecek bir performans gösteriyor.

Uni-1 yüksek çözünürlüklü görseller üretmede yüzde 30 oranında daha uygun fiyatlı oluyor.