Yapay zeka ile görsel üretiminde yeni bir model: Uni-1

Yapay zeka ile görsel üretiminde yeni bir model: Uni-1

24.03.2026 18:31:00
Haber Merkezi
Yapay zeka ile görsel üretiminde yeni bir model: Uni-1

Yapay zeka ile görsel üretmek artık oldukça basit. Pek çok amaca hizmet eden farklı şirketlerin modelleri bulunuyor. Luma AI tarafından geliştirilen Uni-1 diğer popüler araçlara alternatif sunuyor.

Yapay zeka ile görsel oluşturmak artık ChatGPT ve Gemini gibi araçların çok kolay yaptığı bir işlem. Bunun yanı sıra şirketler bu popüler alana giriş yapmak için yarışıyor. Luma AI tarafından geliştirilen yeni Uni-1 adı verilen model, diğerlerinden biraz farklı çalışıyor. Temelde ChatGPT ve Gemini gürültüyü temizleyerek görüntüyü oluşturuyor. Ancak Uni-1, dil modelleri gibi düşünüyor ve adım adım görüntüyü işliyor.

YENİ YAPAY ZEKA MODELİ UNI-1 RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR

Karmaşık talimatları anladığı aktarılan Uni-1'in ürettiği görseller arasında tutarlılık korunuyor ve kendi oluşturduğu görseli değerlendirebiliyor.

Yapılan testlere göre Uni-1, Nano Banana 2 ve ChatGPT'nin görsel oluşturma tarafı, GPT Image 1.5 gibi rakiplerini geçti. Belirtildiğine göre bazı testlerde Gemini 3 Pro'yla yarışabilecek bir performans gösteriyor. 

Uni-1 yüksek çözünürlüklü görseller üretmede yüzde 30 oranında daha uygun fiyatlı oluyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #yapay zeka görselleri

AirDrop artık Samsung cihazlarda kullanılabiliyor
AirDrop artık Samsung cihazlarda kullanılabiliyor Yeni yapılan güncelleme ile Samsung Galaxy S26 telefonlara AirDrop ile iPhone'lardan dosya aktarımı sunuldu.
Evren nasıl ve ne zaman yok olabilir? Bilim insanlarından üç senaryo var
Evren nasıl ve ne zaman yok olabilir? Bilim insanlarından üç senaryo var Karanlık, soğuk ve biraz da tekdüze bir son. Şiddetli ve yıkıcı bir senaryo. Ya da belki bir sonla birlikte yeni bir başlangıç?
iPhone Air, iPhone 16 Plus'a göre çok daha popüler oldu
iPhone Air, iPhone 16 Plus'a göre çok daha popüler oldu Çok satılmadığı söylenen ince yapılı iPhone Air için yeni bir analiz sonucu paylaşıldı.