AirDrop artık Samsung cihazlarda kullanılabiliyor

23.03.2026 23:39:00
Yeni yapılan güncelleme ile Samsung Galaxy S26 telefonlara AirDrop ile iPhone'lardan dosya aktarımı sunuldu.

Bir süredir Apple cihazları arasında kolayca dosya aktarımı sağlayan AirDrop'un Samsung cihazlara geleceği konuşuluyordu. Bu yapılan son güncelleme ile gerçek oldu ve artık Galaxy S26 sahipleri iPhone kullanıcılarıyla kolaylıkla AirDrop üzerinden dosya aktarımı yapabiliyor. 

SAMSUNG CİHAZLARA AIRDROP GELİYOR

Geçen yılın sonlarında Google'ın Pixel telefonlarına platformlar arasında paylaşım yapma imkanı sunulmuştu. Pixel serisi Türkiye'de resmi olarak satılmıyor ancak Avrupa ve Amerika'da aktif kullanılıyor. 

Bu imkanı kendi bünyesine taşıyan Samsung, Quick Share özelliğini AirDrop ile birleştirdi. Yani AirDrop, Quick Share desteği aldığı için ekstra bir uygulama ihtiyacı olmuyor.

Galaxy S26 model bir telefonunuz varsa Google Play ve Quick Share için güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra ayarlara gidin, bağlı cihazları seçin ve Quick Share'a gidin. Ardından Apple cihazlarıyla paylaş seçeneğini etkinleştirin. Özelliğin, ilerleyen dönemde Galaxy S25 ve S24 modelleri için de sunulması bekleniyor.

İlgili Haberler

Kuantum bataryaların ilk çalışan prototipi üretildi: Saniyeler içinde şarj olacak
Kuantum bataryaların ilk çalışan prototipi üretildi: Saniyeler içinde şarj olacak Telefonunuzu 20 saniyede tam doldurmaya hazır mısınız? Bilim insanları, fizik kurallarını altüst eden kuantum bataryaların ilk çalışan prototipini üretti.
OpenAI, iş gücünü ikiye katlayabilir
OpenAI, iş gücünü ikiye katlayabilir ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI için yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre şirket çalışan sayısını iki katına çıkartabilir.
Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonunun çıkışı ertelendi mi?
Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonunun çıkışı ertelendi mi? Bir analiste göre Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone'un çıkışı birkaç ay ertelendi.