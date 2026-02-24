Yapay zeka ile güvenli şifre oluşturduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Milyonlarca kişi neredeyse her işi için yapay zekayı kullanmayı tercih ediyor ancak uzmanlara göre yapay zekanın güvenli şifre bulmada kullanılması risk yaratıyor. Sohbet botlarının ürettiği şifreler tahmin edilebilir ve 'güçlü' de değil. Konuyla ilgili uzmanlar her hesap için ayrı bir şifre tercih edilmesini ve eğer varsa çift aşamalı doğrulamanın açılmasını öneriyor.

Yapay zeka kullanımının artmasıyla kullanıcıların bir kısmı şifrelerini oluşturmak için de ChatGPT, Gemini ve diğer sohbet botlarını kullanmaya başladı. Bu alışkanlık ise güvenlik açığı yaratabiliyor.

Şifrelerin asla yapay zeka ile paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yapılan son araştırmalara göre sohbet botlarının sunduğu şifreler yüksek derecede öngörülebilir oluyor ve risk taşıyor.

Yapay zeka sohbet botları üzerine yapılan testlerde Claude ile 50 farklı deneme yapıldı. Bu denemelerde 23 farklı şifre üretilse de aynı şifreyi 10 kez önerdi. GPT-5.2 ve Gemini ile yapılan testlerde de sonuçlar oldukça kötüydü. Önerilen şifreler her ne kadar rakam, büyük ve küçük harf ve sembol içerse de örüntü oluşturduğu gerekçesiyle tahmin edilebilirliği yükseliyor. Yani yapay zeka gerçek bir rastgelelik sunamıyor bu da şifreleri güçlü olmaktan uzaklaştırıyor.