Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapay zeka ile güvenli şifre oluşturduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Yapay zeka ile güvenli şifre oluşturduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

24.02.2026 20:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yapay zeka ile güvenli şifre oluşturduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Dijital varlıklarımızı ve hesaplarımızı korumak için güvenli şifreler tercih etmeliyiz. Ancak bazen bu şifreleri oluşturmak zor olabiliyor. Bunun için yapay zekadan yardım almaya kalktığımızda sonuçlar pek de istediğimiz gibi çıkmayabilir.

Milyonlarca kişi neredeyse her işi için yapay zekayı kullanmayı tercih ediyor ancak uzmanlara göre yapay zekanın güvenli şifre bulmada kullanılması risk yaratıyor. Sohbet botlarının ürettiği şifreler tahmin edilebilir ve 'güçlü' de değil. Konuyla ilgili uzmanlar her hesap için ayrı bir şifre tercih edilmesini ve eğer varsa çift aşamalı doğrulamanın açılmasını öneriyor.

Yapay zeka kullanımının artmasıyla kullanıcıların bir kısmı şifrelerini oluşturmak için de ChatGPT, Gemini ve diğer sohbet botlarını kullanmaya başladı. Bu alışkanlık ise güvenlik açığı yaratabiliyor.

Image

Şifrelerin asla yapay zeka ile paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yapılan son araştırmalara göre sohbet botlarının sunduğu şifreler yüksek derecede öngörülebilir oluyor ve risk taşıyor. 

Yapay zeka sohbet botları üzerine yapılan testlerde Claude ile 50 farklı deneme yapıldı. Bu denemelerde 23 farklı şifre üretilse de aynı şifreyi 10 kez önerdi. GPT-5.2 ve Gemini ile yapılan testlerde de sonuçlar oldukça kötüydü. Önerilen şifreler her ne kadar rakam, büyük ve küçük harf ve sembol içerse de örüntü oluşturduğu gerekçesiyle tahmin edilebilirliği yükseliyor. Yani yapay zeka gerçek bir rastgelelik sunamıyor bu da şifreleri güçlü olmaktan uzaklaştırıyor.

İlgili Konular: #şifre #dijital

İlgili Haberler

Teknoloji devleri birbirini
Teknoloji devleri birbirini "veri hırsızlığıyla" suçluyor Yapay zeka alanında küresel rekabet kızışırken, sektörün önde gelen şirketleri bu kez "veri hırsızlığı" suçlamaları üzerinden karşı karşıya geldi.
Refik Anadol, yapay zeka sanatını ve Dataland projesini anlattı
Refik Anadol, yapay zeka sanatını ve Dataland projesini anlattı Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Dataland Müzesi'ne yapay zeka sanatının dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li teknoloji devleri Meta ile AMD uzun vadeli ortaklık
ABD'li teknoloji devleri Meta ile AMD uzun vadeli ortaklık ABD'li teknoloji devlerinden Meta, ürünleriyle yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere AMD ile çok yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu.