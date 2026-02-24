En büyük rahatsızlık en düşük emekli aylığı: AKP'de sandık korkusu

AKP kulislerinde son haftaların en sıcak başlığı emekli maaşları. Özellikle il ve ilçe teşkilatlarından genel merkeze iletilen geri bildirimlerde, sahada en çok karşılaşılan şikâyetin “geçim sıkıntısı” ve “en düşük emekli aylığının yetersizliği” olduğu ifade ediliyor. Teşkilat üyelerinin; artan kira, gıda ve sağlık giderleri karşısında emeklilerin zorlandığını, bunun da doğrudan partiye yönelen eleştiriye dönüştüğünü aktardığı belirtiliyor. Parti içi değerlendirmelerde, “Ekonomide genel iyileşme söylemi sahada emekli başlığında karşılık bulmuyor” görüşünün öne çıktığı kaydediliyor.

“SINIRLI VE KONTROLLÜ” ADIM

AKP kurmaylarının ekonomi yönetimiyle birlikte farklı formüller üzerinde çalıştığı kulislerde dile getiriliyor. Masada olduğu belirtilen seçenekler arasında “en düşük emekli aylığının yeniden artırılması, seyyanen artış yapılması, refah payı benzeri ek düzenleme, bayram ikramiyelerinde artış” yer alıyor. Ancak artışın kapsamı ve zamanlaması konusunda henüz net bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadele programını riske atmayacak “sınırlı ve kontrollü” bir adım yaklaşımında olduğu ifade ediliyor.

SİYASİ ETKİ HESABI

Parti içinde yapılan analizlerde, emekli başlığının seçmen davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Özellikle büyükşehirlerde sabit gelirli seçmenin ekonomik hassasiyetinin arttığı, bu kesimin tepkisinin sandığa yansıyabileceği görüşü dile getiriliyor. AKP’de bazı kurmayların, “Emekli konusu ayrı bir sosyal başlık olarak ele alınmalı” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

ZAMANLAMA NE OLACAK?

Kulislerde iki ihtimal öne çıkıyor: Birinci senaryo, bahar aylarında ara bir düzenleme yapılması. İkinci senaryo ise temmuz zammı öncesinde daha kapsamlı bir paketin gündeme gelmesi. Ancak nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri ile siyasi beklentiler arasında denge arayışını sürdürdüğü ifade edilirken, teşkilatların ise “sahada karşılığı olacak somut bir adım” beklentisini güçlü biçimde ilettiği kaydediliyor.