Akın Gürlek'e verdiği süre doldu: Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in atanmasının ardından yaptığı ilk grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonları yürüten Gürlek’e mal varlığını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

Gürlek’in mal varlığının listesinin kendisinde olduğunu belirten Özel, “16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Akın Bey’i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Akın Bey, ‘118 milyona İstanbul’da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım’ diye izah edecek. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara’da, Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım” demişti.

“Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum” ifadelerini kullanan Özgür Özel, Gürlek’e bir hafta süre verdi. Özel’in Gürlek’e verdiği süre bugün itibariyle doldu. Özel’in Gürlek’in mal varlığını açıklaması bekleniyor.