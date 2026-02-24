Elektrikte akıllı sayaç dönemi başlıyor: İşte değişim tarihi ve ücret ayrıntıları!

Elektrik dağıtım sektöründe dijital dönüşüm süreci hız kazanıyor. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile uyumlu sayaçların kurulumu 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak. Mevcut elektrik sayaçları, uzaktan okunabilen ve tüketim verilerini anlık iletebilen akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Yeni sistemle şebeke yönetiminin daha etkin yürütülmesi ve kesinti sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

TÜKETİCİDEN ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sayaç değişimi nedeniyle yurttaşlardan herhangi bir bedel alınmayacağını daha önce açıklamıştı.

Erdoğan, uygulama esaslarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiğini hatırlatarak, akıllı sayaçların dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı kapsamında temin edileceğini ifade etti.

İlk aşamada dönüşüm kapsamına alınacak aboneler şunlar olacak:

Ortak pano bulunan alanlar

Yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10 bin kilovatsaat) üzerindeki aboneler

2026’DA 4 MİLYON SAYAÇ DEĞİŞECEK

2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon elektrik sayacının MASS uyumlu sistemle değiştirilmesi planlanıyor. Dönüşümün hızını ise yerli sayaç üreticilerinin kapasitesi belirleyecek.

Erdoğan, MASS’ın yalnızca sayaç değişimi olmadığını, bütüncül bir sistem dönüşümü olduğunu vurgulayarak projede Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)’ın da rol üstlendiğini belirtti.

İhale süreçlerinin tamamlandığını aktaran Erdoğan, net maliyetlerin 2027 yılında ortaya çıkacağını söyledi. Mevcut tahminlere göre bir akıllı sayacın maliyetinin 30-40 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

EPDK, ihale sonuçlarına göre birim fiyatları belirleyecek ve raporları kamuoyuyla paylaşacak.

1 Mart 2026’da başlayacak akıllı sayaç dönüşümüyle birlikte Türkiye’de elektrik dağıtım altyapısında dijitalleşme süreci yeni bir aşamaya geçecek.