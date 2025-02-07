Yapay zeka ilkelerini güncelleyen Google'a sert tepki

Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:51

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:51

Uluslararası Af Örgütü, Google'ın hafta içinde yapay zeka ilkelerini güncellemesine ilişkin internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2018'de yapay zekanın kullanım alanlarına dair benimsenen ilkelerde güvenlik eksenli yapılan değişiklikler eleştirildi.

Uluslararası Af Örgütünün, yapay zekanın olası tehlikelerine dair çalışmalarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yapay zeka programlarının insan hakları ihlallerine neden olacak şekilde kullanılmamasını benimsedikten yıllar sonra Google'ın böyle tehlikeli bir emsal kararı seçmiş olması utanç vericidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, silah ve gözetleme sistemlerinde yapay zekanın kullanılma olasılığına dair "insan haklarına darbe" tanımlaması yapıldı.

Yapay zekanın "geniş çaplı gözetleme sistemleri, ölümcül araçların geliştirilmesi gibi durumlarda kullanılma" ihtimali üzerinde durulurken Google'ın, bu adımla amacının "insanlara zarar verebilecek teknolojileri geliştirmede kullanılabilecek ürünlerin pazarlanması" olduğu savunuldu.

Google'ın söz konusu karardan "ivedilikle" vazgeçmeye çağırıldığı açıklamada, devletlerin "insan hakları ilkelerine dayalı olarak" bu teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili bağlayıcı yönetmelikler oluşturmasının önemli olduğuna işaret edildi.

YENİ GÜNCELLEMEDE GÜVENLİK VURGUSU

Google, hafta içinde yaptığı açıklamada, 2018'de yayımladığı yapay zeka ilkelerine güncelleme getirildiğini bildirmişti.

Söz konusu güncellemede, güvenlik eksenli değişiklikler göze çarpıyor.

Güncellemede, daha önce ilkeler arasında yer alan "yapay zeka araçlarının silahlar, gözetleme araçları, zarara yol açabilecek teknolojiler ve uluslararası hukuk ile insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda kullanılmayacağı" ifadesine yer verilmedi.