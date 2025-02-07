Google Haritalar, Türkiye'de en çok incelenen lokasyonları açıkladı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:42

Dünya genelinde 250 milyon işletme ve mekanı listeleyen Google Haritalar, Türkiye’de en çok incelenen lokasyonları duyurdu.

Google Haritalar, 20. yılını kutlarken dünya genelinde en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler yayımladı.

Tarihi yapılar, doğal güzellikler, turistik cazibe merkezleri ve müzeler gibi geniş bir yelpazeye yayılan bu listeler, kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği ve keşfetmek için incelediği yerleri bir araya getiriyor.

Her ay 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Google Haritalar, yol tariflerinden mekan keşfine kadar birçok alanda rehberlik sunuyor. Platforma her yıl 500 milyon kişi yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılarda bulunuyor.

Webrazzi'nin haberine göre; 2024’te toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlayan Google Haritalar, dünya genelinde 250 milyon işletme ve mekanı listeliyor.

Türkiye’de en çok incelenen 20 mekan; Ziyaret Edilecek Yerler, Parklar ve Müzeler olmak üzere üç kategoriye ayrıldı.

EN ÇOK İNCELENEN ZİYARET EDİLECEK YERLER

Galata Kulesi, İstanbul

Anıtkabir, Ankara

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

Pamukkale Travertenleri, Denizli

Taksim Meydanı, İstanbul

Manavgat Şelalesi, Antalya

Side Antik Kenti, Antalya

Apollon Tapınağı, Antalya

Koza Han, Bursa

Düden Şelaleleri, Antalya

Pierre Loti Tepesi, İstanbul

Efes Antik Kenti, İzmir

Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

İzmir Tarihi Asansör, İzmir

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

Beyazıt Meydanı, İstanbul

Eski Foça Sahili, İzmir

Damlataş Mağarası, Antalya

Tophane Saat Kulesi, Bursa

EN ÇOK İNCELENEN PARKLAR

Gülhane Parkı, İstanbul

İBB Emirgan Korusu, İstanbul

Güvenpark, Ankara

Saklıkent Milli Parkı, Antalya

Yıldız Parkı, İstanbul

Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

Gençlik Parkı, Ankara

İzmir Kordon Alsancak, İzmir

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

Uludağ Milli Parkı, Bursa

Kuğulu Park, Ankara

Bahçeşehir Göleti, İstanbul

Caddebostan Sahili, İstanbul

Kültürpark, İzmir

Karaalioğlu Parkı, Antalya

Kültür Parkı, Bursa

Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

Kyoto Japon Parkı, Konya

Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

EN ÇOK İNCELENEN MÜZELER

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Mevlana Müzesi, Konya

Miniatürk, İstanbul

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul

Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

Harbiye Şelalesi, Hatay

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

Atatürk Köşkü, Trabzon

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya

Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara

Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli

Bandırma Vapuru, Samsun

Bu listeler, Türkiye’de en çok ilgi gören noktaları ortaya koyarken şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de gözler önüne seriyor.