Google Haritalar, Türkiye'de en çok incelenen lokasyonları açıkladı

Geçen yıl toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlayan Google Haritalar, Türkiye’de en çok incelenen lokasyonları açıkladı. İşte ayrıntılar...

Google Haritalar, Türkiye'de en çok incelenen lokasyonları açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:36

Dünya genelinde 250 milyon işletme ve mekanı listeleyen Google Haritalar, Türkiye’de en çok incelenen lokasyonları duyurdu.

Google Haritalar, 20. yılını kutlarken dünya genelinde en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler yayımladı.

Tarihi yapılar, doğal güzellikler, turistik cazibe merkezleri ve müzeler gibi geniş bir yelpazeye yayılan bu listeler, kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği ve keşfetmek için incelediği yerleri bir araya getiriyor.

Her ay 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Google Haritalar, yol tariflerinden mekan keşfine kadar birçok alanda rehberlik sunuyor. Platforma her yıl 500 milyon kişi yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılarda bulunuyor. 

Webrazzi'nin haberine göre; 2024’te toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlayan Google Haritalar, dünya genelinde 250 milyon işletme ve mekanı listeliyor.

Türkiye’de en çok incelenen 20 mekan; Ziyaret Edilecek Yerler, Parklar ve Müzeler olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. 

EN ÇOK İNCELENEN ZİYARET EDİLECEK YERLER

  • Galata Kulesi, İstanbul
  • Anıtkabir, Ankara
  • Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
  • Pamukkale Travertenleri, Denizli
  • Taksim Meydanı, İstanbul
  • Manavgat Şelalesi, Antalya
  • Side Antik Kenti, Antalya
  • Apollon Tapınağı, Antalya
  • Koza Han, Bursa
  • Düden Şelaleleri, Antalya
  • Pierre Loti Tepesi, İstanbul
  • Efes Antik Kenti, İzmir
  • Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
  • Kemeraltı Çarşısı, İzmir
  • İzmir Tarihi Asansör, İzmir
  • İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
  • Beyazıt Meydanı, İstanbul
  • Eski Foça Sahili, İzmir
  • Damlataş Mağarası, Antalya
  • Tophane Saat Kulesi, Bursa

EN ÇOK İNCELENEN PARKLAR

  • Gülhane Parkı, İstanbul
  • İBB Emirgan Korusu, İstanbul
  • Güvenpark, Ankara
  • Saklıkent Milli Parkı, Antalya
  • Yıldız Parkı, İstanbul
  • Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
  • Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
  • Gençlik Parkı, Ankara
  • İzmir Kordon Alsancak, İzmir
  • Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
  • Uludağ Milli Parkı, Bursa
  • Kuğulu Park, Ankara
  • Bahçeşehir Göleti, İstanbul
  • Caddebostan Sahili, İstanbul
  • Kültürpark, İzmir
  • Karaalioğlu Parkı, Antalya
  • Kültür Parkı, Bursa
  • Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
  • Kyoto Japon Parkı, Konya
  • Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

EN ÇOK İNCELENEN MÜZELER

  • Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
  • Mevlana Müzesi, Konya
  • Miniatürk, İstanbul
  • Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
  • Göbeklitepe, Şanlıurfa
  • Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
  • Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
  • Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
  • Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
  • Harbiye Şelalesi, Hatay
  • Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
  • Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
  • Atatürk Köşkü, Trabzon
  • Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
  • Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
  • Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
  • Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
  • Bandırma Vapuru, Samsun

Bu listeler, Türkiye’de en çok ilgi gören noktaları ortaya koyarken şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de gözler önüne seriyor.


Etiketler: #google #google maps

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