Yapay zeka konusunda en çok endişe duyan ülkeler açıklandı

ChatGPT'nin yükselişi ardından teknoloji şirketleri başta olmak üzere yüzlerce şirketin farklı operasyonlarında yapay zeka kullanmaya başlaması bir yapay zeka devrimini beraberinde getirdi.

Son 5 yılda yapay zekaya ayrılan bütçe, özel ve kamu yatırımlarının bir araya gelmesiyle hızlı bir şekilde büyüme gösterdi. Tam bir rakam vermek zor olsa da Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2025 YZ Endeksi Raporu'na göre, küresel özel YZ yatırımı 2024 yılında 252,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, sektörün son on yılda 13 kattan fazla büyüdüğünü gösteriyor.

DÜNYADA YAPAY ZEKAYA KARŞI YÜKSELEN BİR ENDİŞE VAR

Yapay zeka liderliği sürekli değişse de ABD yatırım tarafında açık ara en büyük paya sahip. 2019-2023 yılları arasında ABD'nin bu alandaki toplam yatırımının 328,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Çin de ABD'nin hemen ardından 132,5 milyar dolar yatırım ile geldiği düşünülüyor.

Sonuçlar bunu gösterirken Pew araştırma merkezi yeni bir anket sonucu yayınladı.

Dünya genelindeki insanların yapay zeka hakkındaki gelişmelere nasıl baktığını inceleyen Pew araştırması, katılımcıların yüzde 43'ünün hem endişeli hem de heyecanlı olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 34'ü açıkça endişe duyarken, yüzde 16'lık kesim yapay zekayla ilgili gelişmeleri olumlu karşılıyor.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise en çok ABD'li katılımcılar bu gelişmelerden endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 50'si daha çok endişe duyarken, yüzde 38'i endişeli ve heyecanlı. Yüzde 10'u ise tamamen heyecan duyuyor.

ABD'li katılımcıların endişesini İtalyanlar, Avustralyalılar ve Brezilyalılar takip ediyor. Türkiye bu endişe endeksinde ise daha aşağılarda yer alıyor. Türkiye'de yapay zeka ile ilgili gelişmelere karşılık endişe duyanlar yüzde 26'lık bir kesme karşılık geliyor. Hem endişe duyan hem de heyecanlı olanların sayısı ise yüzde 35 ve sadece heyecanla gelişmeleri takip edenler yüzde 19'luk paya sahip.

Öte yandan bu araştırma yapay zekaya yönelik farkındalığın gelir ve eğitim seviyesiyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça yapay zeka farkındalığı artarken, eğitim ve gelir seviyesi düştükçe yapay zekaya yönelik bilinç azalıyor.

Çalışmaya katılan çoğu insan, yapay zekayı düzenleme konusunda kendi hükümetine güven duyuyor. Hindistan'daki yetişkinlerin yüzde 89'u, Endonezya'dakilerin yüzde 74'ü ve İsrail'dekilerin yüzde 72'si güven duyuyor. Bu konunun giderek daha fazla tartışıldığı ABD'de ise, insanların yüzde 44'ü yapay zekayı düzenleme konusunda hükümete güvenirken, yüzde 47'si güvenmiyor.

Yapay zeka konusunda daha hevesli olan ülkeler, hükümetlerinin sektörü düzenleyeceğine daha fazla inanıyor.