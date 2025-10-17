Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI, sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engelledi

OpenAI, sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engelledi

17.10.2025 19:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
OpenAI, sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engelledi

OpenAI, kısa bir süre önce sükse yaratan Sora ile sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engellediğini duyurdu.

Yapay zeka çılgınlığı devam ederken ChatGPT'nin Sora'sına yönelik bir engelleme geldi. Yapay zeka ile gerçekçi videolar üretmeyi sağlayan Sora, yapılan açıklamaya göre artık Martin Luther King Jr. videolarını üretemeyecek. 

Amerika için oldukça önemli olan Martin Luther King Jr. 1968 yılındaki suikastine kadar sivil haklar konusunda önde gelen isimlerden biri olmuştu. King Jr. baptist papaz olmasının yanı sıra, aktivist ve siyaset filozofu olarak da biliniyordu. Yapay zekalı Sora ile üretilen bazı videolarda yer alan Martin Luther King Jr.'ın mirasına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle engelleme kararı alındı. 

Martin Luther King Jr.'in mirasını temsil eden The Estate of Martin Luther King Jr. Inc. ile OpenAI yapılan ortak açıklamaya göre artık Sora ile Martin Luther King Jr. videoları üretmek mümkün olmayacak. 

X hesabı üzerinden yapılan resmi paylaşım şu şekilde olmuştu:

 

İlgili Konular: #ChatGPT #OpenAI ChatGPT #OpenAI

İlgili Haberler

Steam yeni bir rekor kırdı
Steam yeni bir rekor kırdı Steam eş zamanlı oyunca sayısında 41 milyon 666 bin 455 kişiyi gördü. Platform kendi rekorunu tazeledi.
Yapay zeka çipleri açık kaynaklı teknolojilerle erişilebilir hale gelecek
Yapay zeka çipleri açık kaynaklı teknolojilerle erişilebilir hale gelecek AMD, Apple ve Tesla gibi şirketlerde önemli görevler üstlenen ABD'li çip uzmanı Jim Keller, yapay zeka çiplerini insanlar için çok daha erişilebilir hale getirmek istediklerini belirtti.
Saints Row'un tasarım yönetmeninden GTA VI'nın fiyatına yönelik açıklama
Saints Row'un tasarım yönetmeninden GTA VI'nın fiyatına yönelik açıklama Saints Row'un tasarım yönetmeni Chris Stockman, GTA VI'nın çıkış fiyatının 100 dolar bandında olmasını beklediğini ve eğer böyle bir fiyatla çıkarsa bunu hak edeceğini söyledi.