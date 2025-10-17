OpenAI, sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engelledi

Yapay zeka çılgınlığı devam ederken ChatGPT'nin Sora'sına yönelik bir engelleme geldi. Yapay zeka ile gerçekçi videolar üretmeyi sağlayan Sora, yapılan açıklamaya göre artık Martin Luther King Jr. videolarını üretemeyecek.

Amerika için oldukça önemli olan Martin Luther King Jr. 1968 yılındaki suikastine kadar sivil haklar konusunda önde gelen isimlerden biri olmuştu. King Jr. baptist papaz olmasının yanı sıra, aktivist ve siyaset filozofu olarak da biliniyordu. Yapay zekalı Sora ile üretilen bazı videolarda yer alan Martin Luther King Jr.'ın mirasına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle engelleme kararı alındı.

Martin Luther King Jr.'in mirasını temsil eden The Estate of Martin Luther King Jr. Inc. ile OpenAI yapılan ortak açıklamaya göre artık Sora ile Martin Luther King Jr. videoları üretmek mümkün olmayacak.

X hesabı üzerinden yapılan resmi paylaşım şu şekilde olmuştu: