Mesajlaşma özelliği ChatGPT için test ediliyor

17.10.2025 19:27:00
OpenAI'ın ChatGPT için test ettiği özelliklerden biri ortaya çıktı. Buna göre ilerleyen dönemde yapay zeka sohbet botunda mesajlaşma veya grup sohbetleri mümkün olabilir.

ChatGPT her geçen gün yeni özelliklere ve kabiliyetlere kavuşurken yeni ortaya çıktığı kadarıyla ilerleyen dönemde mesajlaşma özelliğini de görebiliriz. OpenAI'ın ChatGPT için yeni özellik testleri yaptığı ortaya çıktı. 

ChatGPT'yi çok daha 'sosyal bir platforma' dönüştürmesi beklenen yeni mesajlaşma özelliklerinin test aşamasından çıkıp son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. 

Yazılım mühendisi Tibor Blaho, fark ettiği bu yeni mesajlaşma özelliğinin ekran görüntülerini de paylaştı. X hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde ChatGPT'nin Android versiyonunda yer alan beta sürümünde standart ChatGPT mesajlarının, altında Direkt Mesajlar sekmesi yer alıyor.

Bu DM özelliğinin nasıl işleyeceği ya da gerçekten test edilip edilmediği henüz kesin değil ancak bu şekilde bir özellik sunulursa ChatGPT daha sosyal bir platform haline getirilmiş olacak.

